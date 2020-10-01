В Москве задержали мать, которая украла 20 тысяч на ребенка

Женщина полностью созналась в инкриминируемом ей деянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились представители Пенсионного фонда России, которые планово проверяли документы по единовременным выплатам пособий на детей. Сотрудники заметили, что при подаче заявлений 39-летняя москвичка Татьяна В.* указала ложные данные, по которым смогла получить утвержденную президентским указом поддерживающую социальную выплату для семей, имеющих детей. Дело в том, что Татьяна - действительно мать несовершеннолетнего Кирилла В.*, однако женщину лишили родительских прав еще в феврале 2020 года. Нерадивая мать не стала указывать в заявлении этот важный факт и заполнила запрос на предоставление ей выплаты, словно до сих пор воспитывает своего 16-летнего сына.

«В ходе расследования было установлено, что в середине мая Татьяна В.* заполнила заявку на сайте «Единый портал государственных услуг Российской Федерации» на получение единовременной выплаты для семей, имеющих детей. Факт лишения родительских прав женщина скрыла, чем ввела в заблуждение государственный орган, который впоследствии перечислил ей 20000 рублей для несовершеннолетнего сына Кирилла В.* Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время подозреваемая Татьяна В.* задержана. Женщина полностью созналась в инкриминируемом ей деянии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 - Мошенничество при получении выплат. *-имена изменены