Погода на октябрь 2020 года в Москве: месяц будет аномально теплым

Рассказываем о погоде на октябрь 2020 года в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрь 2020 принес жителям Москвы настоящее бабье лето - рассказываем о погоде на месяц. Уже на следующей неделе днем ожидается до +18 - +20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Погода ожидается преимущественно без осадков, правда, облачность будет побольше, чем на прошлой неделе. А вот ночи, конечно, будут холодные, всего 5-6 градусов выше ноля, поэтому суточная амплитуда температур будет большой.

Теплая погода порадует не только москвичей. В ближайшую неделю на всей европейской части России погода будет на 4-6 градусов выше климатической нормы, в азиатской части – на 1-2 градуса выше нормы. Всё дело в воздействии теплого сектора антициклона, который поможет солнечным лучам прогревать воздух, несмотря на переменную облачность.

Однако, такое счастье продлится недолго. В целом осень и зима ожидаются более холодными, чем в прошлом году, предупреждают метеорологи. Но настоящие морозы придут в столицу только в феврале.