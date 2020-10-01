Ученый-экономист из Москвы шесть лет бьется за памятник святому, без которого не было бы России

Памятник отцу Сергию выполнен как трехмерная икона.

В советские годы Олег Данилов преподавал в МГУ. Когда в новой России стало тяжело прожить на зарплату преподавателя, перешел в бизнес: стал помогать семье известных скульпторов Рукавишниковых. Их работы стоят по всей стране. В Москве, например, это Шолохов в лодке на Гоголевском бульваре или маршал Рокоссовский у одноименного метро.

В 2014 году в России отметили 700-летие Сергия Радонежского. Как и подобает большим датам на госуровне, подготовили детальный план, как и где праздновать. Была там и установка памятника святому.

Конкурс на монумент выиграла команда Рукавишникова. Таких никогда в России не ставили — 3D-икона. Сделали эскизную модель — мини-копию в бронзе, передали ее в музей Рублева. А дальше…

— В документах ничего не сказано про установку памятника! — сокрушается Олег Данилов. — Несколько ведомств, которые готовили бумаги, допустили халатность. Просто забыли строчку, в которой надо было указать изготовление и монтаж.

Год Радонежского прошел, но неравнодушный преподаватель экономики не забыл про памятник. Говорит, еще с малых лет из атеистической школьной программы только и вынес имя отца Сергия — величайшего русского святого. Данилов стал ходить по ведомствам. Пытался указать на досадный пропуск в бумагах, но ошибку никто не признал.

Установить памятник хотят неподалеку от ВДНХ.

— Дошел до администрации президента. Там обещали найти спонсора если я получу благословение патриарха на установку памятника. Я костьми лежал, умолял, и у меня получилось (копии документов в распоряжении «КП» — прим. ред.). Только пока выбирали новое место, спонсор уже потратил деньги на другой проект, — рассказывает Олег Эрикович.

Место для монумента Сергию Радонежскому нашли неподалеку от ВДНХ, у храма Тихвинской Иконы Божией Матери. В установке памятника никто не отказывает, но и денег не дают. По смете нужно чуть более 30 миллионов рублей. Данилов обошел руководителей всех крупных российских корпораций, но никто не захотел поддержать богоугодное дело.

P.S. Если вы хотите помочь с установкой памятника преподобному, то пишите на почту danilovoleg771@yandex.ru или в телеграм @andreichotkiy.

СПРАВКА «КП»

Если не Радонежский, то жили бы при Золотой Орде

Преподобный родился в начале XIV века. В 16 лет стал монахом, а в 21 год построил первый храм в лесу, который в будущем вырастет в огромный комплекс — Троице-Сергиеву лавру. Слава о его подвижническом подвиге быстро расходилась, и в Радонеж стали прибывать другие монахи, желая поселиться близ отца Сергия. Его просили стать митрополитом Руси, но он отказывался. Подвижник помирил нескольких русских князей. Перед Куликовской битвой благословил Дмитрия Донского и по легенде послал на передовую двух воинов-монахов Пересвета и Ослябю. Победа в сражении стала началом освобождения от ордынского ига.