Климат сохранит «зелёный щит», а не экологическая «дубинка»

Президент РСПП Андрей Шохин наградил Игоря Нечаева за активную работу на посту первого заместителя Председателя Комитета по экологии РСПП. Фото: пресс-служба РСПП

Евросоюз принял курс на «чистую» экономику. Эта так называемая «зелёная сделка» предполагает достижение нулевого выброса парниковых газов и загрязнения окружающей среды за счёт перехода от использования углеводородов к возобновляемым источникам энергии.

Один из элементов «зелёной сделки» – введение так называемого углеродного налога для импортируемой в ЕС продукции с большим «углеродным следом».

- Для нас важно, чтобы это трансграничное регулирование не стало оборотной стороной недобросовестной конкуренции, когда европейские компании получат преимущества. С зарубежными партнерами мы будем проводить линию недопустимости протекционистской политики, чтобы все эти механизмы, принимаемые ЕС, не противоречили международным стандартам и не нарушали правила международной торговли, - заявил в ходе форума президент РСПП Александр Шохин.

Бизнес-сообщество России и других стран, которые не входят в ЕС, обеспокоены перспективой введения углеродного регулирования. Потому что непонятно, по какой методике будет определяться размер «углеродного следа» в продукции, и каковы будут параметры углеродного налога. Но, даже по оптимистичным расчётам, это крайне негативно отразится на деятельности компаний, экспортирующих продукцию в Европу.

- Финансовые потери от введения трансграничного углеродного регулирования могут составить от 2 до 4 миллиардов евро в год, - привёл данные исследований первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Западные производители и не скрывают, что меры по борьбе с изменением климата они будут использовать для повышения конкурентоспособности. Поэтому только объединённые усилия промышленности и власти могут защитить не только интересы наших компаний, но и национальные интересы в целом.

Так ли остра проблема изменения климата, как её представляет Евросоюз? И готово ли российское общество жертвовать материальными благами ради окружающей среды? Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров привел данные опросов, которые свидетельствуют о том, что 52% наших соотечественников считают, что это – серьёзная проблема, а 42 – что раздутая. При этом три четверти россиян не готовы платить больше за энергосберегающие товары, услуги и технологии. А вот высаживать деревья для снижения парникового эффекта готовы подавляющее большинство участников опроса: 94% из них сказали, что если бы в их городе объявили такую акцию, то они к ней обязательно бы присоединились.

- Вот что воспринимается «на ура», а не углеродный налог, который 68% опрошенных воспринимают как попытку Евросоюза заставить других платить больше, - сказал Валерий Фёдоров.

Игорь Нечаев, говоря о необходимости минимизировать риски и максимизировать возможности, сказал, что у России достаточно климатических активов, которые можно использовать в интересах отечественного бизнеса и общества: - Россия – абсолютный лидер по сокращению выбросов парниковых газов. За 20 лет их объём снизился на 57%, на программы повышения энергоэффективности потрачены сотни миллиардов долларов. И сейчас многие компании прорабатывают эффективные экологические проекты, большинство из которых – лесоклиматические проекты, за счёт них объём поглощения лесами парниковых газов превысит объём выбросов углерода в окружающую среду.

Ведь, чтобы остановить глобальное потепление, достаточно, чтобы каждый из нас посадил 6 деревьев в год. А если учесть, что в этом процессе активно участвует и крупный бизнес, то создание «зелёного щита» не кажется невыполнимой задачей.