Без масок и санитайзеров: За ковидные нарушения в Москве закрыли Коптевский рынок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжаются проверки масочного режима. За последние месяцы рейды ежедневно проводятся в магазинах, метро, наземке и других многолюдных местах. Для пассажиров без маски в общественном транспорте светит штраф в 4 - 5 тысяч рублей. А торговые точки за ковидные нарушения не только штрафуют, но ещё и временно закрывают. Под замком уже оказались более 150 больших и маленьких магазинов, а также офисные центры, салоны красоты, ночные клубы.

Сегодня, 1 октября, Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве из-за нарушений масочного режима.

«Во время проверки выяснилось, что на рынке нет дезинфицирующих средств, плохо убираются туалетные комнаты, нет бактерицидных ламп в торговых павильонах, частично отсутствовали маски», - сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.

Сейчас Коптевский рынок временно закрыт до решения суда. Запрет на торговлю может продлиться до 90 суток. Вдобавок рынку грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Вид с квадрокоптера на Коптевский рынок в Москве. Фото: АГН Москва

СПРАВКА "КП"

Один из старейших в городе Коптевский рынок работает на севере Москвы с 1949 года.

Здесь продают фермерские овощи из Волгограда, фрукты из Краснодарского края и Азербайджана, мясо из Тамбовской области, рыбу из Азовского моря, соленья из Рязанской области, молоко из Беларуси. Свежий хлеб и выпечку готовили в столичных пекарнях. На рынке более 400 торговых мест. За покупками местные жители приходили сюда как лично, так и заказывали продукты с доставкой на дом.