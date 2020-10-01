В Москве открылась "горячая линия" для пожилых в самоизоляции

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Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В этом году праздник проходит во время пандемии.

"Международный день пожилых людей Москва встречает в достаточно сложных условиях, - сказал сегодня, 1 октября, мэр Сергей Собянин во время визита в колл-центр Комплекса социального развития Москвы. - Начиная с середины сентября происходит ощутимый рост заболеваемости ковидом. Мы были вынуждены вновь попросить оставаться дома пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Вновь работает "горячая линия", обратившись на которую москвичи старшего возраста могут получить необходимую им помощь".

По его словам, несмотря на ситуацию с коронавирусом, оставшиеся дома горожане смогут интересно провести свободное время.

"Мы приглашаем пожилых москвичей принять участие в онлайн-занятиях кружков "Московское долголетие" или присоединиться к одному из клубов виртуального общения, созданных в социальных центрах Москвы", – отметил Сергей Собянин.

Мэр также пообщался с участниками "Московского долголетия" во время видеоконференции и поздравил их с Международным днём пожилых людей.

КУДА ЗВОНИТЬ

8 (495) 870-45-09 - Единый колл-центр Комплекса социального развития для оказания помощи москвичам во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Время работы: ежедневно с 8.00 до 21.00. Звонки принимают более 200 операторов, посменно в режиме 2/2.

ЧЕМ ПОМОГУТ

В колл-центр можно обращаться с такими вопросами:

- оформление заявок на получение листков по нетрудоспособности;

-психологическая помощь;

- заявки на оказание социальной помощи;

- разъяснения по поводу новой коронавирусной инфекции.

Заявки принимаются такие:

- покупка и доставка продуктов;

- покупка и доставка лекарств;

- доставка лекарств по льготным рецептам из поликлиники;

- покупка и доставка товаров первой необходимости;

- покупка и доставка корма домашним питомцам;

- доставка дров на дачные и садовые участки.

С марта этого года в колл-центр поступило и было выполнено более 470 тысяч заявок с просьбами пожилых москвичей в самоизоляции.

Всего за время пандемии сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили горожанам 4 миллиона различных социальных услуг.

Сейчас из-за ухудшения ситуации с коронавирусом операторы вновь начали принимать звонки жителей. В основном это те, кто остаётся дома - люди старше 65 лет, горожане с хроническими болезнями, беременные и женщины после родов.

На горячей линии работает более 200 сотрудников центров госуслуг, 11 сотрудников службы психологической поддержки, около 100 работников социальной службы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 октября в проекте "Московское долголетие" открываются новые онлайн-занятия. Среди них - музыка, театральное искусство, общая физическая подготовка (ОФП), настольные игры, художественно-прикладное творчество и совершенно новое направление - "литературная мастерская".

Участники "виртуальных экскурсий" смогут прослушать лекции и авторские курсы от опытных экскурсоводов, писателей, журналистов, культурологов, искусствоведов и даже спортсменов-олимпийцев.

Всего онлайн-занятия будут проходить по 30 различным направлениям.

При этом участники "Московского долголетия" могут по-прежнему заниматься спортом на свежем воздухе. Осенью-зимой этого года желающих записывают на занятия по скандинавской ходьбе, ОФП и спортивным играм, а также на пешие экскурсии по Москве. Подробнее о проекте - на портале мэра столицы.