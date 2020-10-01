Как сделать «правильный тест» на коронавирус и получить точный результат

Тест можно сдать бесплатно в поликлинике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читательница «Комсомолки» Елена рассказала, как в сентябре купила экспресс-тест на коронавирус в аэропорту Домодедово. Москвичка работает в фармацевтической сфере, поэтому приобрела товар из профессионального интереса.

— Стоил около двух тысяч рублей, сделан в Китае. Раньше их нигде не было и говорили, что тесты можно делать только в лабораториях. А сейчас продают везде. Стала искать информацию по продукту. Оказалось, что у него нет российского сертификата. То есть теоретически он может выдавать ложный результат.

Сам тест выглядит как пластиковая плашка. Пациент прокалывает палец и пипеткой переносит каплю крови на тест-систему. Пара капель специального реагента - и через 15-20 минут проявляется результат. На плашке становится видно полоски, по которым можно определить, есть ли у человека повышение уровня антител. Однако точных цифр он не показывает.

Экспресс-тесты сегодня можно купить не только в аэропорту. Ими свободно торгуют в интернете и выкладывают на кассы премиум-супермаркетов Москвы рядом с жвачками. Самые дешевые из КНР. Есть товары из Британии, Нидерландов и Швейцарии, цена которых подбирается к 3000 рублей. У них переведена инструкция, упаковка на русском языке. Но не хватает главного атрибута медизделия — сертификации.

Весной, когда коронавирус только начинался, резидент «Сколково» компания «Рапид био» бросила силы на разработку такой продукции, которая бы показывала наличие антител к Covid-19. На свою систему экспресс-тестирования они получили сертификат.

— Де-факто экспресс-тесты на ковид не труднее теста на беременность. За рубежом их продают везде, даже в вендинговых автоматах. Однако де-юро в России их результат должен интерпретироваться только профессионалами. Продавать их при наличии регистрационного удостоверения Росздравнадзора не запрещено. То есть теоретически вы можете приобрести его и пойти с ним к врачу, который уже этот тест вам и сделает. Во избежание недопонимания с контролирующими органами мы не стали выпускать свой продукт в розницу, работаем только с юрлицами. Продаем клиникам — как государственным так и частным, — рассказал «КП» директор по маркетингу «Рапид био» Семен Покацкий.

Эти тесты изъяли у продавца интернет-магазины. Сделаны они в Швейцарии, однако, необходимых документов в России не получили

Важно!

КАК УЗНАТЬ, ГДЕ ТЕСТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

Недавно Росздравнадзор провел рейд по столичным магазинам.

— В рамках серии контрольных закупок и административных расследований пресечены факты реализации незарегистрированных экспресс-тестов на COVID-19. Реализация тестов осуществлялась несколькими известными сетями продуктовых магазинов и популярной торговой интернет-площадкой, — рассказал «КП» врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.

В ведомстве объясняют, что во время сертификации медизделия тестируются на предмет качества, безопасности и эффективности.

Проверить тест и другие препараты можно на сайте Росздравнадзора в реестре медицинских изделий — roszdravnadzor.gov.ru, раздел «Сервисы». В поисковой строке нужно вбить наименование препарата. Если его нет, значит сертификацию не прошел. Отметим, что Росздравнадзор рекомендует проходить тесты только в медицинских организациях под присмотром специалистов.

НА ЗАМЕТКУ

Где сдать в Москве

1. Бесплатно с московским полисом ОМС. На сайте mos.ru выберите раздел «Запись на прием к врачу». Далее вкладка «Кровь (антитела covid-19)» (для взрослых) или «Мазок на covid-19 (ПЦР)» (для взрослых и детей). Если не прикреплены к поликлинике, то заходите на сайт mosgorzdrav.ru/covid-test. Нажимайте «Сдать мазок», а далее кнопку «Не прикреплены к поликлинике». Вводите свой округ - и сайт выдает адреса и телефоны, где вас могут принять. Необходима предварительная запись.

2. Платно в частных лабораториях. Чтобы найти проверенный пункт, надо вбить в поисковик фразу «Перечень лабораторий, допущенных к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию Роспотребнадзором». Вам должен открыться список всех организаций и адресов. Цена от 2000 до 4000 рублей.