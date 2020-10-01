Собянин - о второй волне коронавируса, возврате пропускного режима и удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус никому не даёт расслабиться. В столице, как и во всем мире, заражаются все больше людей. На вопросы москвичей о сложившейся ситуации ответил сегодня, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Публикуем основные цитаты.

ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕЙЧАС НЕ НУЖНЫ

- Пока вводить пропускной режим нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим для тех, кто старше 65, уход на удаленку, будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то, дай бог, этого не понадобится. А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая.

ЗАРАЖЁННЫХ СКОРО СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Второй волны как таковой нет. Потому что второй волной называют вторичные заболевания, те, которые уже переболели, этого нет. Может, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет.

Сегодня динамика развития коронавируса явная и серьёзная. Думаю, в ближайшее время количество новых заболевших уже в ближайшее время приблизится к 3 тысячам в сутки. Сравнивать эти цифры с другими регионами достаточно сложно, поскольку у нас проводится значительно больше тестов. Все это работает на то, чтобы выявить максимально много заболевших и максимально своевременно. Растёт количество госпитализированных и тех, кто находится на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких. - Прим.). Случаи госпитализации сегодня приблизились к тысяче человек в сутки. Это в два раза больше, чем ещё две недели назад.

ЛЕЧАТ И ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ

- В плановой медицинской помощи никому не отказываем. Более того, мы проанализировали подробно объемы плановой помощи с начала года. Они не уменьшились по сравнению с 2019 годом, то есть все основные параметры сохранились. Будем и дальше так делать.

НЕ ВЫХОДИ ДОМА - ЭТО ОПАСНО

- Мы видим, что количество пожилых людей, выходящих из дома, не уменьшилось. Пассажиров в общественном транспорте тоже меньше не становится. Если поток и снизился, то на какие-то небольшие проценты. Мы видим, что на дорогах 9-балльные пробки. Очевидно, что просто рекомендации не работают. Качественно ситуация не меняется. Это очень опасно. Поэтому приняли решение об обязательной удаленке. Будем запрашивать у предприятий четкую информацию о переводе сотрудников на удаленную работу.

ПРИВИВКА ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ЗАРАЗУ

- Кроме вакцины и вакцинации, других методов победы (над коронавирусом. - Прим.) у нас нет, потому что без конца жить в санитарных ограничениях, в запрете работы, сферы услуг, самоизоляции невозможно постоянно. Поэтому чем быстрее будет вакцина произведена, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой.

Я надеюсь, что в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины. А в конце декабря-январе - возможно, такие промышленные масштабы, исчисляемые миллионами. И это, конечно, будет решением вопроса, связанного с пандемией.