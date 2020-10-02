Врач: растет число случаев коронавируса, требующих госпитализации

К сожалению, коронавирус остается для нас достаточно большой угрозой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве рост числа инфицированных COVID-19 за последние дни сентября превысил показатели в 2 тысячи выявленных случаев в сутки. Есть и тяжелые случаи течения болезни, не обходится и без смертельных исходов. Коронавирусом болеют и старые, и молодые, и дети. Почему вирус стоит воспринимать всерьез, «КП» пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

- К сожалению, коронавирус остается для нас достаточно большой угрозой. Летом ситуация была вполне стабильная, сейчас рост заболеваемости объясняется в том числе сезонным ростом. Коронавирус относится к ОРВИ и сезонный рост заболеваемости для него также характерен, - говорит Андрей Тяжельников. – Значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сейчас мы фиксируем у пациентов из групп риска. Именно такие пациенты могут переносить инфекцию в тяжелом состоянии. Поэтому людям старшей возрастной группы, имеющим множественные хронические заболевания, особенно тщательно необходимо соблюдать те меры, которые предписывают медики. Это и изоляция там, где это возможно, использование средств индивидуальной защиты. Правила общей гигиены на сегодняшний день как никогда актуальны. И в амбулаторном звене мы выявляем достаточно много пациентов с COVID-19, которые наблюдаются затем на дому, число случав, требующих госпитализации, также растет.

- Для людей старшего возраста сложно вновь ограничивать себя в общении с молодежью, внуками. Что им можно порекомендовать, чтобы поддерживать связь с родными?

- Наверняка люди старшего возраста уже активно применяют средства дистанционного общения. Мне хотелось бы посоветовать детям и более молодым родственникам людей, которые сейчас будут вынуждены находиться в изоляции, чаще звонить пожилым родственникам, помогать им общением, подбадривать какими-то дистанционными семейными мероприятиями, теми, которые можно проводить онлайн. Это особенно актуально для поддержания хорошего психологического состояния.

- Бывает так, что сейчас ковидом заболевают целые семьи?

- Есть регламент, согласно которому мы отслеживаем состояние здоровья лиц, контактировавших с заболевшим пациентом. Бывает и такое, что люди проконтактировавшие тоже заболевают. Именно поэтому мы и рекомендуем всегда использовать средства индивидуальной защиты. Еще раз хочу обратить внимание на то, что не нужно пренебрегать дезинфицирующими средствами и принципами социального дистанцирования.

- Мы говорили про группы риска. Что можно порекомендовать беременным, как им обезопасить себя и будущего ребенка?

- Сейчас, когда можно заболеть не только коронавирусом, но и гриппом, беременные действительно находятся в зоне риска. Женщинам в положении нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Есть риск заболеть одновременно и коронавирусом и гриппом, поэтому и беременных, и всех москвичей, кто еще не привился от гриппа, мы приглашаем сделать эту прививку. Это защитит хотя бы от одной из этих опасных инфекций. А беременным стоит по возможности ограничить перемещения, оставаться дома. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что к коронавирусу нельзя относиться беспечно. Вспомните, сколько людей переболело весной, наверное, у каждого есть родной или знакомый со своей непростой историей прохождения через болезнь, и это должно наталкивать на мысль о том, что нужно беречь себя и своих близких.