«Он стащил намордник и бросился на сына!»: В Реутове в цирке-шапито медведь напал на дрессировщика и 12-летнего мальчика

Дрессировщик - как он рассказал потом следователям - кинулся спасать сына и отогнал медведя

Представление в цирке-шапито на окраине подмосковного Реутова едва не закончилось трагедией. Вечером в четверг, 1 октября, после завершения шоу дрессировщик, работавший с медведем, повел косолапого «за кулисы». Вышли из шатра, до клетки оставалось пройти несколько десятков метров, и тут произошло странное. Говорят, медведь ещё во время выступления заметно нервничал и некоторые команды выполнял не сразу.

- Уже на улице он стал вырываться с поводка, каким-то образом сумел стянуть с себя намордник и напал на шедшего рядом с дрессировщиком его 12-летнего сына, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Зверь сумел подмять ребенка и укусил его за голову. Дрессировщик - как он рассказал потом следователям - кинулся спасать сына и отогнал медведя. Мужчине опасный питомец нанес рваные раны на руках.

- Ребенок был весь в крови, она буквально хлестала из головы, - говорят очевидцы. - Было сложно оценить, насколько все плохо.

По словам источника, в полицию о случившемся сообщили не пострадавшие или сотрудники шапито, а врачи, которых вызвали спасать раненых. Вскоре на место прибыли и сотрудники СК.

- Мальчику зашили голову. Слава богу, раны оказались не тяжелыми, жизни ребенка ничего не угрожает, - отметил наш собеседник.

Тем не менее, Следственный комитет начал доследственную проверку.

- По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «причинения вреда здоровью по неосторожности», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.