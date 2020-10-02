Снос самостроя в Москве: Где торговый центр стоял, там фестивальная ярмарка заиграет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самострой продолжают сносить в разных районах Москвы. С начала этого года сровняли с землёй более тысячи нелегальных построек (см. "Цифры"). Из всех опустевших участков более 30 процентов отдадут под общественные зоны - парки, детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, бесплатные парковки.

В столичной Госинспекции по недвижимости рассказали, что появляется на освободившихся местах.

МАШИНЫ, ПОДВИНЬТЕСЬ

Где: Мичуринский проспект, д. 17, корп. 2 (Западный округ).

Что: вместо платного нелегального паркинга в районе Раменки устроили бесплатный каток. Летом желающие смогут заниматься здесь разными видами спорта, в том числе мини-футболом. Для этого уложили ударопоглощающее покрытие. А уже предстоящей зимой на площадке в 1,2 тысячи квадратных метров зальют лед. Около "коробки" поставили фонари, три раздевалки с граффити портретов знаменитых российских хоккеистов. Тут же "припарковали" ледовую машину для быстрого обновления верхнего слоя катка.

Фото: mos.ru

ПРАЗДНИК ОКОЛО ДОМА

Где: площадка около метро "Медведково" (Северо-Восточный округ).

Что: раньше на этом месте стоял построенный без разрешения торговый центр общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Теперь после сноса самостроя пустырь превратят в фестивальную ярмарку. Рядом появятся парковочные "карманы" для работников и посетителей.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ВЫЙДЕМ НА РЕЧНОЙ БЕРЕГ

Где: в поселении Сосенское, в деревне Ларево на берегу реки Сосенка (Новая Москва).

Что: один из местных дачников выкопал у воды личный бассейн. Ещё и заборчиком его обнёс. Разрешения на такой креатив, конечно, никто не давал. Ведь речной берег должен быть открыт для всех - мам с колясками, рыболовов, купальщиков и любителей понежиться на солнышке. Бассейн засыпали землёй. После благоустройства желающие смогут вновь свободно отдыхать около реки.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ПАРК НАШ

Где: ул. Давыдковская, около вл. 4, стр. 1, природный заказник "Долина реки Сетунь" (Западный округ).

Что: на заповедных землях площадью около 2,7 тысячи квадратных метров за забором стояли незаконные металлические бытовки. Прямо посреди деревьев и цветов. Жителям соседних домов приходилось во время прогулок обходить этот "городок". Теперь все домики вместе с оградой снесли. А для любителей отдыха на природе благоустроили прогулочную зону.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЛОЩАДКА - ЗАКАЧАЕШЬСЯ!

Где: ул. Студенческая, около вл. 32 (Западный округ).

Что: во дворе жилого дома несколько лет стояла незаконная постройка. Похоже, ее использовали под склад. После сноса на свободной площадке поставили детский игровой комплекс сразу для нескольких домов. Теперь у малышей есть качели, песочница, лазалка и мини-горка.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ГАЗОН ЗАСЕЯН

Где: ул. Елецкая, вл. 1А (Южный округ).

Что: на этом участке временная торговая точка "Автозапчасти" превратилась в капитальную двухэтажную постройку высотой 8 метров и площадью 483 квадратных метра. Теперь ее снесли и каждый год здесь будут высаживать настоящий травяной газон.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ

Где: ул. Летчика Бабушкина, д. 33А (Северо-Восточный округ).

Что: нелегальный двухэтажный "теремок" с офисами, кафе, подвалом и техническим этажом попал под снос. Жители соседних домов завалили мэрию жалобами на мешающий самострой и просьбами скорее его снести. Здание разобрали, мусор вывезли. Пустырь превратят в комфортное место отдыха и прогулок.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если заметили самострой в городе, например, неожиданно появившийся на тротуаре ларек или шлагбаум на улице, тогда можно пожаловаться на "горячую линию" столичной Госинспекции по недвижимости - (495) 539-37-00, в будни с 8.00 до 17.00.

Сообщение можно также отправить:

- через онлайн-приёмную на сайте ведомства

- на электронную почту - GIN@mos.ru;

- обычным письмом по адресу: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, стр. 6.

ЦИФРЫ

С начала 2020 года в Москве снесли 1130 незаконных построек. Общая площадь - 490 тысяч квадратных метров. Из них:

- 26% - торговые точки, кафе, сервисные и бытовые службы;

- 21% - промышленные здания и склады;

- 14% - гаражи;

- 5% - автомойки, автосервисы и шиномонтажи;

- остальное - шлагбаумы, бытовки и др.

По данным Госинспекции по недвижимости Москвы.