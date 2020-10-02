У безработной в Красногорске украли часы на сумму 9 миллионов рублей

У жительницы Красногорского района украли часы на 9 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дежурную часть УМВД Красногорского района 1 октября 2020 года обратилась безработная женщина с заявлением о том, что из ее дома были украдены часы и личные вещи на сумму около 9 миллионов рублей, сообщил источник kp.ru.

52-летняя женщина утверждает, что в ночь с 30 сентября на 1 октября в её дом проник неизвестный. Он вскрыл пластиковое окно на первом этаже и тайно похитил из сейфа, расположенного в спальной комнате, часы «AudemarsPiguet», «VacheronConstantin», «VacheronConstantin», «UlysseNardin», а из гардеробной украл 100 евро.

Основную сумму ущерба составили наручные часы марки «AudemarsPiguet». Их стоимость в фирменных бутиках составляет не менее пяти миллионов рублей, отметила хозяйка драгоценностей.

Откуда у нее изделия ведущих часовых предприятий мира, женщина не пояснила. Сама пострадавшая зарегистрирована в Москве, но проживает в Красногорске. Предварительная сумма ущерба составила 8 947 749 рублей. У женщины приняли заявление, ведется расследование.