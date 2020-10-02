В Новой Москве в школьном туалете нашли тело 13-летней ученицы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в деталях трагедии, которая произошла в одной из школ на территории Новой Москвы. Вечером 1 октября, в четверг, в школьном туалете обнаружили тело 13-летней ученицы. По информации сайта kp.ru, Мария Р. (имя изменено) лежала в одной из кабинок.

- По предварительной информации, девушка покончила с собой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Есть свидетели, которые видели, как школьница после уроков заходила в туалет, что-то держа в руке.

Судмедэксперты считают, что Мария покончила с собой.

- Что стало причиной?

- Есть показания близких подруг девочки. Они говорят, что Маша какое-то время встречалась с мальчиком, но вчера у них произошел довольно резкий разговор. Молодой человек заявил, что они больше не вместе, что он будет ходить с другой девочкой. Словом, неразделенная любовь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», - сообщила «Комсомольской Правде» старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.