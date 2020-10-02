В Москве скончался 106-летний герой Великой Отечественной войны

Григорию Михайловичу Лущику было 106 лет. Фото: Артур Новосильцев, «Восточный округ»

Днем 29 сентября не стало 106-летнего героя Великой Отечественной войны Лищик Григория Михайловича. Ветеран скончался дома на улице Утренняя. По имеющейся информации, с 2015 года Григорий Михайлович находился на надомном уходе от Московского Дома ветеранов, за ним ухаживала сиделка.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 106-летнего ветерана Великой Отечественной войны Лищик Григория Михайловича. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть пенсионера. При наружном обследовании каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было»,- рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Григорий Лущик во время службы в армии. Фото: mosdomveteran.ru

Лищик Григорий Михайлович был призван в ряды Красной армии в 1936 году и впоследствии прошел всю войну. Воевал на Калининском, Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Закончил войну в звании капитана в городе Кёнигсберг (ныне Калининград) Григорий Михайлович был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», и медалью Жукова.