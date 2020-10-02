«Медведица кинулась на собаку, но на ее пути оказался мой сын»: Дрессировщик прокомментировал ЧП в цирке-шапито в Реутове

Дрессировщик Маслянов с медведицей Варей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После громкого ЧП в цирке-шапито на окраине подмосковного Реутова, которое едва не закончилось трагедией, могут возбудить уголовное дело. По статье «Причинение вреда здоровью по неосторожности». Сейчас все зависит от результатов доследственной проверки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 октября после вечернего представления на Носовихинском шоссе цирковой медведь напал на 12-летнего сына дрессировщика. Мужчине удалось отогнать животное.

Сегодня дрессировщик Максим Маслянов выложил в соцсетях видео, в котором он комментирует ситуацию.

- Вчера у нас в цирке произошла внештатная ситуация, участниками которой стал я и мой сын, - рассказал мужчина. - Медведь по кличке Варя, возвращаясь домой в вольер, увидела пробегающую собаку и кинулась. На пути оказался мой сын. Он был сбит с ног и получил небольшие, неопасные ушибы и ссадины. Мы с сыном чувствуем себя хорошо, мы в норме и идем на поправку.

Сын дрессировщика был сбит с ног и получил небольшие, неопасные ушибы и ссадины. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

То есть, по словам Маслянова, ребенок получил лишь ссадины и ушибы. Хотя представители Следственного комитета говорят о более серьезных повреждениях.

- Медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе и укусил его за голову, - сообщили в СК по Московской области. - Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына и завёл зверя в клетку, при этом мужчина получил царапины на руках. К настоящему времени раны мальчику зашили в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что пострадавший мальчик также входит в цирковую труппу и участвует в представлениях.

Известно, что медведице Варе сейчас около шести лет. По медвежьим меркам это уже вполне взрослое животное.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о результатах доследственной проверки цирка-шапито.