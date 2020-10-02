Получаем автокредит на льготных условиях

Взять взаймы и не переплатить

Да, такое действительно возможно. Только за три летних месяца в России было выдано более 267 тысяч автокредитов. Но это касается всех кредитов, как на новые, так и на подержанные авто. Но ведь идеальный вариант – взять машину «с нуля», при этом, чтобы и кредит был по силам.

Поддержка автопрома сверху – история не новая, уже несколько лет действуют специальные программы автокредитования с государственным субсидированием, когда часть стоимости автомобиля компенсируется государством. Эти программы работают не круглый год, а пока в бюджете есть на это деньги, а значит, если есть желание выгодно купить авто, имеет смысл сделать это по госпрограмме. С начала этого года действовали две программы льготного автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», и уже к середине года даже с учетом самоизоляции и закрытия дилерских центров ими воспользовались 85 тысяч россиян, такие цифры назвали в Минпромторге. Но начиная с 1 июня открылись возможности, которые придали новый импульс автокредитованию. О них далеко не все знают, потому на этом остановимся поподробнее.

Четыре программы

Дело в том, что раньше условия льготного автокредитования ограничивали максимальную цену возможной покупки – 1 млн рублей. А ведь хочется покупать и более презентабельные автомобили. И увеличение этой планки до 1,5 млн рублей открыло новые возможности, в этом диапазоне уже найдется, что присмотреть.

С 1 июня этого действует четыре программы автокредитования с государственным субсидированием. Две из них – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» – уже достаточно хорошо известны. А еще две – совершенно новые, это «Автомобиль в Trade-in» и «Автомобиль работникам медицины».

Что дает участие в этих госпрограммах? По их условиям, государство предоставляет субсидию на приобретение машины ценой до 1,5 млн рублей в размере 10% от официальной стоимости нового автомобиля. Кстати, для жителей Дальневосточного федерального округа эта субсидия существенно выше – 25%.

Механика очень простая, людям не нужно где-то специально узнавать условия, оформлять документы на участие и так далее. Выбрать и забронировать автомобиль можно на сайте автопроизводителя. Так, у одной из марок – участников программ, компании Hyundai, есть онлайн-шоурум, и это значительно ускоряет процесс выбора автомобиля. Другой вариант более привычный – можно просто прийти в автосалон официального дилера, определиться с моделью, комплектацией и узнать условия для покупки, предоставляемые автопроизводителем совместно с одним из банков-партнеров. Так, по кредитованию в рамках госпрограмм Hyundai работает с банками ООО «Сетелем банк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Русфинанс». Выбрать же можно из двух моделей – одного из самых популярных кроссоверов России – Hyundai Creta и седана Hyundai Solaris. Обе модели, кстати, обновились в этом году.

Семьям – зеленый свет

Наиболее востребованной у клиентов Hyundai оказалась программа «Семейный автомобиль». Ей теперь могут воспользоваться семьи даже с одним ребенком, не достигшим совершеннолетия. А покупатель с водительским удостоверением не должен иметь других оформленных автокредитов за период с 2019 по 2020 год. Только за неполных четыре месяца с момента изменения условий программы в таких семьях появилось 10,4 тысячи новых автомобилей Hyundai.

На втором месте по востребованности у клиентов Hyundai – госпрограмма «Первый автомобиль», с июня по сентябрь по ней выдано порядка 5 тысяч кредитов. Чтобы стать участником программы, покупатель с действующим водительским удостоверением не должен иметь автомобилей в собственности, оформленных автокредитов или заключенных в 2020 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Новая программа «Автомобиль в Trade-in», запущенная с 1 июня, быстро набрала популярность у автовладельцев. Для участия в этой программе нужно сдать в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль свой подержанный – возрастом от шести лет, другое условие – он должен находиться в собственности у этого владельца не менее одного года. Только за три месяца при покупке новых Hyundai ей воспользовались около 3 тыс. человек.

Не перестанем говорить спасибо

Медики, за самоотверженный труд которых в этом году мы особенно благодарны, тоже получили возможность воспользоваться господдержкой при покупке нового авто по программе «Автомобиль работникам медицины». Условия абсолютно понятные: для участия заемщику необходимо предоставить водительское удостоверение и документ, который подтверждает трудовую деятельность в государственной медицинской организации в настоящее время.

И уже более 700 работников системы здравоохранения использовали такую возможность и стали владельцами автомобилей Hyundai. Пусть эти надежные машины служат им верой и правдой.

Первые итоги

Машины улучшенной проходимости по-прежнему на волне популярности. Вот и в рамках госпрограмм в период с июня по сентябрь две трети – 66% автокредитов с господдержкой – было выдано на покупку Hyundai Creta, и 34% покупателей выбрали Solaris. Самые разные покупатели с помощью государства смогли найти для себя подходящие варианты. Кроссовер лучшим образом подходит для дачного отдыха, путешествий, хобби. Городской седан тоже не спасует перед обычной грунтовкой, а его багажник позволит перевезти немало. Причем обе модели отлично подходят для комфортного передвижения по городу.

С момента перезапуска известных программ автокредитования с государственной поддержкой и запуска новых, позволяющих купить новые автомобили на выгодных условиях, только на участвующие в этих программах модели бренда Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris – суммарно пришлось свыше 18 тысяч кредитов.

Совокупный бюджет программы льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд рублей. Это значит, что до конца года многие успеют приобрести себе автомобили на выгодных условиях, гарантированных государством.