«Мы - уникальный регион, и это проявляется во всем»: Губернатор Подмосковья поздравил жителей с днем рождения области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей области

Московская область сегодня отмечает день своего рождения - юридически она была образована в 1929 году. Последние двадцать лет этот праздник отмечают в первое воскресенье октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей области.

«Мне очень хочется поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и считает Подмосковье своим домом, - сказал губернатор. - Мы - уникальный регион, и это проявляется во всем. С одной стороны, столицы у нас нет, а с другой - рядом наша Москва. Для кого-то Подмосковье - это древние Коломна, Зарайск и Серпухов, усадьбы и музеи, а для кого-то - старые и новые предприятия, дороги и электрички, или же цифры 50 и 90 на автомобильных номерах. Подмосковье может быть разным. Но главное, что здесь душе хорошо и хочется жить вместе с семьей, друзьями и близкими. Многие мечтают сюда перебраться. А те, кто уже приехали, как правило, хотят здесь остаться».

Андрей Воробьёв отметил: чтобы сохранить эту тенденцию, Московская область должна продолжат развиваться. В том числе это касается комфорта для жителей. Не секрет, что в последние годы благоустройство и развитие территорий стало одним из главным направлений в работе подмосковного Правительства.

«Это не только тишина и покой, отдых от большого города. Это достойная и интересная работа в каждом городе. Современное и качественное образование и медицина. Это новые возможности для наших детей, для того, чтобы они могли найти свой путь и реализовать таланты», - сказал губернатор.

«Для этого мы работаем каждый день. Я благодарен всем, кто направляет нас советами, делится идеями, порой критикует, но проявляет неравнодушие. И конечно, отдельные слова благодарности настоящим героям нашего времени - врачам и медсестрам, которые рискуют собой, спасая других... Желаю всем жителям Подмосковья успехов и новых побед! Берегите себя и своих родных, будьте здоровы и счастливы!»

Редакция «Комсомольской Правды» присоединяется к поздравлениям. Мы искренне желаем Московской области, которая сегодня лидирует среди субъектов РФ по многим важным экономическим показателям, и ее жителям процветания и благополучия.