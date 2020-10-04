Сергей Собянин: «У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют ситуацию с коронавирусом»

Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о текущей ситуации, связанной с коронавирусом.

- У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, - рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». - Поэтому мы в массовом порядке переводить (под больных коронавирусом, - Авт.) больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся.

Тем не менее, статистика показывает постепенный рост горожан, у которых диагностирован коронавирус. (К слову, ранее специалисты уже объясняли: это те, кто не заболел ковидом минувшей весной).

- Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных, - Авт.) больных все равно медленно, но верно приближается к одной тысяче человек в сутки. Среди них много тяжелобольных.

Во время вынужденных ограничений во время пандемии, когда тысячам компаний и ИП пришлось приостановить работу, многие предприниматели серьезно пострадали. Поэтому в Москве в первые же дни были введены меры поддержки, которые позволили бизнесу, создающему рабочие места, удержаться на плаву.

- Мы продолжаем оказывать помощь (предпринимателям, - Авт.). Это выдача кредитов, реструктуризация старых кредитов, - объяснил Сергей Собянин. - В целом на эти направления выделено в общей сложности больше 80 миллиардов рублей. Но самая эффективная помощь для предпринимателей в нынешних условиях - это избежать их закрытия, избежать их серьезных ограничений.

Но как показывает практика, многие компании на фоне увеличивающихся цифр по заболевшим возвращать часть своих сотрудников на удаленку не спешат.

- Это видно - по количеству пассажиров в метро, видно по 9-тибалльным пробкам на дорогах, - сказал мэр. - Поэтому, чтобы не переходить к ограничению секторов экономики, я подписал указ, что предприятия обязаны минимум до 30 процентов своих работников перевести на удаленку. По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, чего крайне не хотелось бы.

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