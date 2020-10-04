В Москве запустили приложение, через которое будут искать хозяев для бездомных животных

В онлайн-сервисе «Хвосты и лапки» выложены анкеты сотен собак и кошек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Угольно-черная Баста просто красавица. Даже по фото видно - та еще актриса и кокетка! Сложно сказать навскидку, сколько кровей у нее в роду понамешано. Но по точеной фигурке и длинной шерсти Баста вылитая колли. Или шелти. А цветом (чернющая ж она!), пожалуй, что и на водолаза смахивает.

В анкете все четко: 6 лет, привита, чипирована, стерилизована. Ниже еще характеристика прилагается: «Девочка ласковая, ненавязчивая. Безумно радуется прогулке, любит купаться...».

Словом, сокровище, а не собака.

В Москве запустили новый онлайн-сервис, который будет помогать искать хозяев для бездомных животных из столичных и подмосковных приютов. На сайте hvostyilapki.wi-fi.ru выложены анкеты с фотографиями сотен собак и кошек.

Приложение запустил Департамент транспорта Москвы.

- Между собой мы называем этот сервис «тиндер для друзей», - рассказывает советник руководителя Дептранса Елена Еремина. - Загляните на эту страничку, вдруг вас там кто-то ждет!

Кстати, 12 октября в московском метро запустят тематический поезд, посвященный этому проекту про животных из приютов.

- Там можно будет не только выбрать животное, но и узнать про то, как помочь ему (и себе) быстрее адаптироваться к новой счастливой жизни, - говорит Еремина. - Может быть, вы найдете там ответы на важные вопросы. Или это поможет вам сделать первый шаг, и вы заведёте друга. Поверьте, животные могут подарить вам безусловную и безграничную любовь.

Тем временем волонтеры проекта объясняют, что помочь животным можно, не только забрав понравившегося пушистика домой. Почти у всех обитателей приютов очень непростые судьбы. Есть и такие животные, кто уже слишком взрослый, чтобы снова заводить хозяев. Или не доверяет людям. Или нуждается в постоянной медицинской помощи. Таких питомцев можно взять под опеку. То есть животное остается в приюте, но опекун дальше участвует в его судьбе - помогает кормами или лекарствами.