Медведь загрыз сотрудника московского цирка, когда тот зашел в вольер

У вольеров с животными в помещениях Большого Московского Государственного цирка. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Днем 5 октября из Большого московского цирка на проспекте Вернадского госпитализировали сотрудника. Коллеги вытащили его из медвежьей клетки. Пострадавший оказался служащим, который ухаживает за животными: убирает вольеры и кормит.

— К зверю он пошел один, рядом не было дрессировщика. Медведь кинулся на него, повалил на пол и начал раздирать. На шум сбежались коллеги. Им удалось отогнать хищника и вытащить из клетки уборщика, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в московском МВД.

В цирке на проспекте Вернадского на запрос и звонок «Комсомольской правды» не ответили. По данным собеседника из правоохранительных органов, травмированного повезли в ГКБ №64, известную как больница имени Виноградова — она расположена буквально в десяти минутах от Большого московского цирка.

Здание Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

— К прибытию тяжелого пациента уже готовились хирург и анестезиолог, однако, пациент скончался во время транспортировки в медицинское учреждение, — добавил источник.

Проверку обстоятельств гибели сотрудника предстоит провести следователям. После изучения истории, ее могут признать несчастным случаем или возбудить дело за нарушение требований охраны труда, если усмотрят в инциденте вину работодателя.

Напомним, ранее аналогичная трагедия едва не приключилась в Реутове. В цирке-шапито медведь кинулся на 12-летнего парня. Он сын дрессировщика. Зверь возвращался к себе в вольер и заметил пробегающего пса — кинулся в атаку. На пути оказался подросток. Косолапый оттолкнул мальчика в сторону и устремился дальше.