Фильмы смотрят без масок: в Москве продолжается проверка кинотеатров

Проверку 5 октября не прошел кинотеатр сети КАРО в торговом центре "Атриум". Фото: Алиса ТИТКО

Рейды по общественным местам города ведут с середины мая. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима в супермаркетах, кафе, ночных клубах, салонах красоты. Проверку 5 октября не прошел кинотеатр сети КАРО в торговом центре "Атриум". Корреспондент "КП" посмотрела, как проводили рейд.

О проверке владельца кинотеатра никто не предупреждал. Заходим вместе с представителями Роспотребнадзора. Нам померяли температуру, проверили наличие масок. На входе есть санитайзеры. Сотрудники засуетились, стали показывать антибактериальные средства, которыми протирают сидения в залах и кассовые мониторы для оплаты билетов.

О проверке владельца кинотеатра никто не предупреждал. Фото: Алиса ТИТКО

- Мы делаем это несколько раз в день, - говорит администратор кинотеатра.

Уборщицы при нас стали еще сильнее протирать столешницы, в туалет поспешили две сотрудницы. Мы за ними. Чисто.

На полу есть знаки о важности соблюдать социальную дистанцию. Проходим мимо ароматной витрины с попкорном. На ящиках указано "продезинфицировано", но когда? Ответа не было.

Самое "интересное" было в залах. Вообще кинотеатр рассчитан более чем на 1300 зрителей. Понятное дело, что такое количество сейчас невозможно обслужить из-за соблюдения социальной дистанции. Но людей в залах приличное количество. Открываем зал №5, люди сидят на безопасном расстоянии, но без масок. Все без масок.

Сотрудники засуетились, стали показывать антибактериальные средства, которыми протирают сидения в залах и кассовые мониторы для оплаты билетов. Фото: Алиса ТИТКО

- Грубейшее нарушение, - говорит Владимир Ядыкин, ведущий специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Администраторы стали оправдываться, что на входе проверили у всех наличие масок. Но дальше контроль не ведется. По факту посетители в зале снимают маски и смотрят кино без ограничений. А как должно быть? В Роспотребнадзоре нет стандарта как должно быть выполнено это условие. Сотрудник кинотеатра должен подходить и просить надеть маску, светить человеку в лицо лазером, прекращать показ фильм? Но масочный режим должен быть выполнен. Иначе кинотеатр не имеет права работать.

В детских театрах, например, перед началом представления детям и взрослым так и говорят: "Один снимает маску - шоу останавливаем".

Что же касается кинотеатра КАРО - проверка продолжилась, и был выявлен еще ряд нарушений.

- Мы проводим проверки в местах повышенного количества людей. Кинотеатр является таким местом. В ходе мониторинга были выявлены нарушения, а именно - это отсутствие УФ-облучателей в местах общего скопления людей (кинозалы) и неполный контроль наличия средств индивидуальной защиты у посетителей. При входе в кинозал до посетителей не доносят информацию, что нужно использовать средства индивидуальной защиты во время киносеанса, - рассказал Владимир Ядыкин, ведущий специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Масочный режим должен быть выполнен. Иначе кинотеатр не имеет права работать. Фото: Алиса ТИТКО

- Что будет за такое нарушение?

- Предусмотрено административное расследование с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.