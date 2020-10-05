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Фильмы смотрят без масок: в Москве продолжается проверка кинотеатров

В залах не соблюдается дезинфекция и масочно-перчаточный режим
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Проверку 5 октября не прошел кинотеатр сети КАРО в торговом центре "Атриум".

Проверку 5 октября не прошел кинотеатр сети КАРО в торговом центре "Атриум".

Фото: Алиса ТИТКО

Рейды по общественным местам города ведут с середины мая. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима в супермаркетах, кафе, ночных клубах, салонах красоты. Проверку 5 октября не прошел кинотеатр сети КАРО в торговом центре "Атриум". Корреспондент "КП" посмотрела, как проводили рейд.

О проверке владельца кинотеатра никто не предупреждал. Заходим вместе с представителями Роспотребнадзора. Нам померяли температуру, проверили наличие масок. На входе есть санитайзеры. Сотрудники засуетились, стали показывать антибактериальные средства, которыми протирают сидения в залах и кассовые мониторы для оплаты билетов.

О проверке владельца кинотеатра никто не предупреждал.

О проверке владельца кинотеатра никто не предупреждал.

Фото: Алиса ТИТКО

- Мы делаем это несколько раз в день, - говорит администратор кинотеатра.

Уборщицы при нас стали еще сильнее протирать столешницы, в туалет поспешили две сотрудницы. Мы за ними. Чисто.

На полу есть знаки о важности соблюдать социальную дистанцию. Проходим мимо ароматной витрины с попкорном. На ящиках указано "продезинфицировано", но когда? Ответа не было.

Самое "интересное" было в залах. Вообще кинотеатр рассчитан более чем на 1300 зрителей. Понятное дело, что такое количество сейчас невозможно обслужить из-за соблюдения социальной дистанции. Но людей в залах приличное количество. Открываем зал №5, люди сидят на безопасном расстоянии, но без масок. Все без масок.

Сотрудники засуетились, стали показывать антибактериальные средства, которыми протирают сидения в залах и кассовые мониторы для оплаты билетов.

Сотрудники засуетились, стали показывать антибактериальные средства, которыми протирают сидения в залах и кассовые мониторы для оплаты билетов.

Фото: Алиса ТИТКО

- Грубейшее нарушение, - говорит Владимир Ядыкин, ведущий специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Администраторы стали оправдываться, что на входе проверили у всех наличие масок. Но дальше контроль не ведется. По факту посетители в зале снимают маски и смотрят кино без ограничений. А как должно быть? В Роспотребнадзоре нет стандарта как должно быть выполнено это условие. Сотрудник кинотеатра должен подходить и просить надеть маску, светить человеку в лицо лазером, прекращать показ фильм? Но масочный режим должен быть выполнен. Иначе кинотеатр не имеет права работать.

В детских театрах, например, перед началом представления детям и взрослым так и говорят: "Один снимает маску - шоу останавливаем".

Что же касается кинотеатра КАРО - проверка продолжилась, и был выявлен еще ряд нарушений.

- Мы проводим проверки в местах повышенного количества людей. Кинотеатр является таким местом. В ходе мониторинга были выявлены нарушения, а именно - это отсутствие УФ-облучателей в местах общего скопления людей (кинозалы) и неполный контроль наличия средств индивидуальной защиты у посетителей. При входе в кинозал до посетителей не доносят информацию, что нужно использовать средства индивидуальной защиты во время киносеанса, - рассказал Владимир Ядыкин, ведущий специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Масочный режим должен быть выполнен. Иначе кинотеатр не имеет права работать.

Масочный режим должен быть выполнен. Иначе кинотеатр не имеет права работать.

Фото: Алиса ТИТКО

- Что будет за такое нарушение?

- Предусмотрено административное расследование с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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