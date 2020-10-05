В Москве из-за отсутствия масок и перчаток закрыли 93 магазина

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Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице усилили проверки предприятий сферы торговли и культуры. Из-за нарушений масочно-перчаточного режима количество закрытых предприятий за неделю выросло с 62 до 93. И специалисты Роспотребнадзора ежедневно продолжают проверять соблюдение норм в магазинах, банках, салонах красоты.

- Ношение масок и перчаток в магазинах никто не отменял. Мы усилили проверки всех торговых сетей, рынков и ярмарок, а также предприятий сферы культуры и банки. К сожалению, ряд предприятий не выполняют указ мэра и не соблюдают меры безопасности, - сказал Алексей Немерюк.

Маски и перчатки, по словам Немерюка, должны надевать не только посетители, но и продавцы.

- Надеюсь, что до руководителей крупных предприятий информация доходит о том, что нарушителей штрафуют и даже закрывают временно магазины, банки. Штрафы значительные и проще вкладываться в работников, которые будут требовать надевать маски и перчатки, как посетителей, так и продавцов, - сказал глава Департамента торговли и услуг Москвы.

Напомним, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественных местах стало обязательно из-за эпидемии коронавируса в столице. Последние проверки только за неделю прекратили работу 31 предприятия, временно закрыть могут Центральный детский магазин на Лубянке и кинотеатр КАРО в торговом центре «Атриум», где 5 октября Роспотребнадзор выявил грубые нарушения.