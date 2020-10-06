"Комсомольская правда" возобновила выход газеты в Москве по вторникам

Аудитория ежедневки "КП" выросла в 1,5 раза.
Фото: Мария ЛЕНЦ
"Комсомольская правда" в Москве возобновляет выход газеты по вторникам, который был отменён из-за пандемии. Теперь читателей будет ждать в киосках свежий выпуск «Комсомолки» пять раз в неделю, с понедельника по пятницу.
Кстати, за время пандемии коронавируса аудитория ежедневки "КП" выросла в 1,5 раза. Газета стала источником новостей для 2 млн 137,1 тысяч человек.
Список киосков в Москве, где можно приобрести газету во вторник смотрите тут.