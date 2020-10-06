Двое мужчин до полусмерти избили школьника на юге Москвы

Мальчика экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение Фото: Андрей КОПАЛОВ

Все случилось вечером выходного дня рядом с одним из домов по улице Чертановской в Москве. Прохожие заметили подростка, истекающего кровью, и сразу вызвали на место скорую помощь. 15-летний школьник смог объяснить, что на него напали двое взрослых мужчин и жестоко избили. Все лицо и голова подростка были залиты кровью, повсюду виднелись раны и гематомы. Прибывшие врачи экстренно госпитализировали подростка в одну из московских больниц.

«В больницу был доставлен 15-летний Николай В. (имя изменено – прим. авт.), ученик 9 класса. Мальчика экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мозга, гематома лобной области, множественные переломы лицевого скелета. Врачи борются за жизнь и здоровье подростка», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Ввиду своего состояния, подробно описать нападавших школьник пока не смог. Полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных, которые жестоко избили подростка. Полицейским предстоит установить все детали случившегося.