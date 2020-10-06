Дополнительные меры контроля из-за коронавируса в Москве с 6 октября 2020 года: льготные и бесплатные проезды приостановят

Ситуация с коронавирусом в столице меняется. Цифры по выявляемости приближаются к пиковым, как весной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с коронавирусом в столице меняется. Цифры по выявляемости приближаются к пиковым, как весной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек.

- Школьные каникулы мы сделали это для того, чтобы ребята посидели дома или на дачах, тем самым прервав цепочки распространения коронавируса. Но дети остаются детьми. Удержать их дома – задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно – не болтаться по торговым центрам, как эти молодые люди. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Конечно, многие москвичи соблюдают масочно-перчаточный режим и требования санитарных врачей, но не все. Именно поэтому вводятся дополнительные меры контроля из-за коронавируса в Москве с 6 октября 2020:

1. Начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок.

2. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Решение принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах. Решение о приостановлении бесплатного проезда вступит в силу с пятницы, 9 октября. Это позволит работающим людям заранее взять больничный или перейти на удаленку.

3. В ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные Правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу. Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым, мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры.

4. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать Правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ВАЖНО

- Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни, - обратился к москвичам Сергей Собянин.