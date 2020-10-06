В столице на Кольцевой линии метро запустили новый поезд "Москва-2020"

В ближайшие годы Московский метрополитен закупит еще более 170 поездов нового поколения "Москва-2020" Фото: Евгения ГУСЕВА

Парк поездов столичного метро пополнился новинкой. На Кольцевую линию подземки из электродепо "Красная Пресня" в сторону станции "Белорусская" сегодня вышел первый состав нового поколения - "Москва-2020".

"Начиная с 2010 года мы закупили более трёх тысяч новых вагонов метро и тем самым увеличили долю современных поездов с 12,6% до 60%, - сообщил сегодня, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска поезда "Москва-2020". - В 2017 году на линии вышли составы первого поколения "Москва". Пассажирам они понравились за тишину, сквозной проход между вагонами и USB-зарядки для гаджетов. А когда на город обрушилась пандемия, то штатные обеззараживатели воздуха в климатических системах поездов стали важнейшим барьером для сдерживания распространения инфекции.

Но и это не предел совершенства. Год назад мы провели анализ отзывов пассажиров на поезда "Москва" и по итогам дали российским производителям задание сделать поезд еще лучше. Результат нашей работы – перед вами. В поезде нового поколения "Москва-2020" пассажиры будут чувствовать себя еще комфортнее, например, можно будет зарядить гаджет, не вставая с кресла. Сам же состав тише предшественников, с более широким проходом между вагонами. А благодаря расширенным дверным проемам время посадки и высадки из вагонов в часы пик сократится на 20%".

ТТХ НОВОГО ПОЕЗДА

- более широкий межвагонный переход - 160 сантиметров вместо 102 сантиметров;

- рекордно широкие двери - 160 сантиметров вместо 140 сантиметров;

- увеличенная площадь остекления дверей: снаружи - 100%, а если смотреть из салона – 82% (в прежней модели поезда - 47%);

- впервые - в салоне сидячие места возле дверей отделены от стоячих стеклянными экранами;

- информация для пассажиров в салоне сразу в нескольких местах - на увеличенных ЖК-дисплеях со схемой линии над дверьми, на новых дисплеях в консолях под потолком, ЖК-мониторах на стенах, на увеличенных тач-экранах для построения маршрутов;

- онлайн-карты метро в салоне, кроме русского, поддерживают 8 языков - английский, французский, немецкий, испанский, китайский, казахский, таджикский и узбекский;

- впервые - боковые маршрутные табло снаружи поезда. На них будет написано название конечной станции следования состава;

- в 5 раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов – 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав – розетки находятся в каждом сиденье;

- впервые - светодиодная подсветка салона (под сиденьями и над окнами) – в цвет линии, по которой следует поезд;

- уровень шума – на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов;

- обновленная система видеонаблюдения – по 8 камер на вагон, а также канал для связи с Единым диспетчерским центром (ЕДЦ). Туда сразу передается видео- и аудиоинформация для оперативного выезда на место ЧП сотрудников метро в любой нестандартной ситуации.

ГДЕ ПРОКАТИМСЯ

Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.

В этом году на Кольцевую линию поступят 25 составов "Москва-2020", которые сменят поезда серии "Русич". На Калужско-Рижской линии до конца года пустят 20 поездов нового поколения.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В ближайшие годы Московский метрополитен закупит еще более 170 поездов (более 1 300 вагонов) нового поколения "Москва-2020".

Благодаря этому к 2023 году средний возраст вагонов снизится с 15 до 10 лет. А доля современных поездов превысит 80%. У Москвы будет самый молодой парк вагонов метро в сравнении с метрополитенами Европы и Америки.

На Кольцевой линии в 2021 году полностью обновят подвижной состав за счет запуска поездов "Москва-2020", а в 2023 году - и на Калужско-Рижской линии.

Ежедневно новыми поездами смогут пользоваться более 1,7 миллиона пассажиров обеих веток.