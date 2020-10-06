В Подольске мужчина нашел в лесу труп младенца

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером в понедельник, 5 октября, житель Подольска, гуляя в лесу с собакой, заметил странный свёрток. Пакет был присыпан листвой, а внутри виднелась крошечная детская рука. Он подошёл поближе, и самые жуткие опасения подтвердились: внутри было тело ребенка. Мужчина сразу вызвал полицию.

- В ходе осмотра изъята бутылка и полиэтиленовый пакет. Давность наступления смерти новорожденного - 5-7 дней, - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Следов насилия на теле мальчика не обнаружено. Но пока не ясно, что же стало причиной смерти.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления, являлся ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также установления причин смерти, - сообщили в СК Подмосковья.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем родителей младенца ищет полиция. Пока их личности установить не удалось.