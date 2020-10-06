Столичные ветераны получат выплату к годовщине битвы под Москвой

Материальную помощь перечислят с пенсией
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 79-й годовщиной битвы под Москвой. Памятную дату отмечают 5 декабря.
Распоряжение подписал сегодня, 6 октября, мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей. Ее перечислят ветеранам с пенсией. В мэрии уточнили, что помощь получат 6 296 человек.
КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ
По традиции единовременную материальную помощь получат:
1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
2. Участники обороны Москвы:
- награжденные медалью "За оборону Москвы";
- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой;
- работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.