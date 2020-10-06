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У московского музея, который работал 22 года, неожиданно исчез хозяин

Здание когда-то подарили ценителям славянского фэнтези, а теперь хотят забрать
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Особняк по адресу Череповецкая 3б уже 22 года собирает всех ценителей искусства на мифологическую тематику. Фото из архива Музея славянской культуры

Особняк по адресу Череповецкая 3б уже 22 года собирает всех ценителей искусства на мифологическую тематику. Фото из архива Музея славянской культуры

В лесополосе близ Лианозовского парка (м. «Алтуфьево») стоит красивый особняк. 22 года назад здесь открылся музей художника Константина Васильева, который затем переименовали в Музей славянской культуры. Жизнь мастера оборвалась в 1976 году: в возрасте 34 лет его сбил поезд.

Кажется, что картины Васильева нарисованы сегодня, а никак не в 60-70 года прошлого века. Славянские богатыри, скандинавские боги и белокурые красавицы - не просто статичные фигуры, а объемные образы. Не хуже, чем в «Игре престолов» и «Ведьмаке»!

В музее демонстрируют архивные документы 1988 года. Совет народных депутатов Тимирязевского райсовета передал «Белую дачу» — так назывался особняк — клубу любителей Васильева. Подписи, печати чиновников прошлого — все на месте. Десять лет энтузиасты реставрировали лесное поместье. Когда оно попало к ним, то состояло буквально из трех стен. Ранее тут было общежитие, до этого отдел НКВД, а в царские годы особняк.

— В 1998 году музей открылся. Приезжал глава управы, вице-мэр Валерий Шанцев (потом стал губернатором Нижегородской области — прим.ред.). Год назад мы узнали, что Департамент городского имущества обратился в Росреестр, откуда пришел ответ, что здание числится бесхозяйным объектом. Как так вышло, нам никто объяснить не может. Хотя мы есть в реестра Минкультуры, участвуем в программе «Московское долголетие», — рассказал корреспонденту kp.ru представитель администрации музея Александр Колегов.

«Комсомолка» ознакомилась с ответами Депимущества Москвы о ситуации. В них действительно нет объяснения, почему у здания вдруг пропал хозяин. Сказано, что кадастровый номер объекта ни за кем не закреплен. А раз владельца нет, то по закону здание можно через суд сделать городской собственностью. А дальше выставить на торги или использовать для нужд столицы.

В музее есть постоянная экспозиция и регулярно устраивают новые выставки. Фото из архива Музея славянской культуры

В музее есть постоянная экспозиция и регулярно устраивают новые выставки. Фото из архива Музея славянской культуры

— Они обратились в суд. Ближайшее заседание пройдет 14 октября в 14:00 в Бутырском суде, — добавил представитель музея.

В учреждении культуры также просят неравнодушных позвонить в Центр мониторинга общественного мнения 8 (499) 787-77-77 и сообщить о проблеме признания здания Музея славянской культуры по адресу Череповецкая 3б бесхозяйным.

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