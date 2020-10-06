У московского музея, который работал 22 года, неожиданно исчез хозяин

Особняк по адресу Череповецкая 3б уже 22 года собирает всех ценителей искусства на мифологическую тематику. Фото из архива Музея славянской культуры

В лесополосе близ Лианозовского парка (м. «Алтуфьево») стоит красивый особняк. 22 года назад здесь открылся музей художника Константина Васильева, который затем переименовали в Музей славянской культуры. Жизнь мастера оборвалась в 1976 году: в возрасте 34 лет его сбил поезд.

Кажется, что картины Васильева нарисованы сегодня, а никак не в 60-70 года прошлого века. Славянские богатыри, скандинавские боги и белокурые красавицы - не просто статичные фигуры, а объемные образы. Не хуже, чем в «Игре престолов» и «Ведьмаке»!

В музее демонстрируют архивные документы 1988 года. Совет народных депутатов Тимирязевского райсовета передал «Белую дачу» — так назывался особняк — клубу любителей Васильева. Подписи, печати чиновников прошлого — все на месте. Десять лет энтузиасты реставрировали лесное поместье. Когда оно попало к ним, то состояло буквально из трех стен. Ранее тут было общежитие, до этого отдел НКВД, а в царские годы особняк.

— В 1998 году музей открылся. Приезжал глава управы, вице-мэр Валерий Шанцев (потом стал губернатором Нижегородской области — прим.ред.). Год назад мы узнали, что Департамент городского имущества обратился в Росреестр, откуда пришел ответ, что здание числится бесхозяйным объектом. Как так вышло, нам никто объяснить не может. Хотя мы есть в реестра Минкультуры, участвуем в программе «Московское долголетие», — рассказал корреспонденту kp.ru представитель администрации музея Александр Колегов.

«Комсомолка» ознакомилась с ответами Депимущества Москвы о ситуации. В них действительно нет объяснения, почему у здания вдруг пропал хозяин. Сказано, что кадастровый номер объекта ни за кем не закреплен. А раз владельца нет, то по закону здание можно через суд сделать городской собственностью. А дальше выставить на торги или использовать для нужд столицы.

В музее есть постоянная экспозиция и регулярно устраивают новые выставки. Фото из архива Музея славянской культуры

— Они обратились в суд. Ближайшее заседание пройдет 14 октября в 14:00 в Бутырском суде, — добавил представитель музея.

В учреждении культуры также просят неравнодушных позвонить в Центр мониторинга общественного мнения 8 (499) 787-77-77 и сообщить о проблеме признания здания Музея славянской культуры по адресу Череповецкая 3б бесхозяйным.

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