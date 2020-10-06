Ограничения хотя и временные, но жизненно необходимые

С каждым днём коронавирусом заражается все больше жителей по всему миру. В Москве ситуация тоже осложнилась. Все это начинает напоминать весенний всплеск пандемии. Примерно как и в те дни, сегодня количество госпитализированных в столице превысило 1000 человек. К сожалению, цифры растут несмотря на все ранее принятые городскими властями меры. Напомним, пожилых людей попросили оставаться дома, сотрудников офисов обязали работать на удаленке, школьникам продлили осенние каникулы.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ДЕТИ - В ОПАСНОСТИ

Теперь власти Москвы вынуждены усилить временные ограничения, чтобы защитить самых уязвимых для болезни горожан.

По решению мэра Сергея Собянина с пятницы, 9 октября, начнется временная приостановка льготного проезда по социальным картам школьников, пожилых людей и хронических больных. У работающих есть время перейти на удаленку или взять больничный лист.

Хотя не всем понравится такое решение, но все же эти ограничения более точечные и удобные, чем весенние. Главное - кому-то из тех, кого они коснутся, удастся спасти жизнь. Ведь тяжелее переносят ковид именно пожилые люди. По статистике более 25% новых заболевших - в возрасте от 65 лет и старше. Большинство из них вирус поражает в общественных местах – на работе, в магазинах, в транспорте. Кстати, как и детей, которые во время каникул гуляют по торговым центрам и катаются в метро. Болезнь они переносят легко или бессимптомно, но могут передать вирус педагогам и своим родителям. Но приостановка льготного проезда не лишит школьников уже уплаченных за билеты денег. Их перенесут на более поздний срок. Просто столичные власти в угрожающей жизням москвичей ситуации считают все же странным оплачивать сейчас эти поездки. А так-то никто не против передвижений по городу, если очень нужно.

При этом пенсионерам и хроническим больным компенсируют временные неудобства. Им полагается полная программа социальной поддержки на дому. Сюда входит доставка продуктов и лекарств, телемедицина, оформление больничных листов и другие нужные услуги.

ДИСЦИПЛИНА МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ

Ещё одна мера поможет снизить число контактов посетителей концертов, выставок, спектаклей. Продажа билетов на них будет открыта только в электронном виде. Это позволит культурным площадкам работать, а москвичам жить привычной жизнью с максимальным соблюдением всех правил. Во всем мире действуют так же. Взять, к примеру, Париж и его пригороды, где накануне все рестораны города перевели на похожую систему. Их открывают только при резервации столиков.

Такие точечные удары по коронавирусу могут сработать лишь при общей дисциплине и ответственности. Сейчас иногда сами жители из-за своей небрежности наказывают магазины или кинозалы. Роспотребнадзор недавно выписал штраф за ковидные нарушения в московском кинотеатре. На прошлой неделе был наказан Концертный зал имени Чайковского.

Юридических лиц касается и еще одно решение. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку.

Сегодняшняя ситуация отличается от того, что мы пережили весной. Теперь временные защитные меры не такие строгие. Пенсионеры и хронические больные могут гулять в парках и скверах, выгуливать домашних животных, дышать свежим воздухом. Нужно просто меньше личных контактов и больше дисциплины. Это жизненно важно как для одного человека, так и для всего города.

Согласитесь, ведь ничего сложного нет в простых правилах - носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, придерживаться объявленных ограничений. Только так мы вместе сможем остановить пандемию и оградить Москву от тотального локдауна.