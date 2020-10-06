После наводнения в Рузе жители до сих пор скачут по доскам

Летом-2020 Московский регион одолевала стихия.

Летом-2020 Московский регион одолевала стихия. Осадки заливали районы столицы и Подмосковье. Но жесткие видео из Рузы дают фору всем подтоплениям, вместе взятым. Там прорвало несколько дамб и мощные потоки утащили за собой пару домов в частном секторе. За один день выпала месячная норма осадков.

Первое время власти вели активные восстановительные работы. Засыпали дамбы, чинили дороги. Но по словам местных жителей, вот уже пару месяцев тропинки и переправы не чинят. Хотя фронт работ объемный.

Первое время власти вели активные восстановительные работы.

— Везде накиданы доски, которые взяли из обломков сараев и домов еще в июле. По ним и ходим. Как дождь пойдет — скользко. А если осенью затопит снова, то как по этой грязи лазить? А скоро минусовые температуры, все начнет замерзать, — рассказал корреспонденту kp.ru житель улицы Красноармейская в Рузе Александр.

В администрации Рузского городского округа проблему не отрицают и приносят извинения жителям за неудобства. Говорят, что сейчас выполнено 80% ремонтно-восстановительных работ.

В администрации Рузского городского округа проблему не отрицают и приносят извинения жителям за неудобства.

— Вопрос восстановления двух мостиков через речку Городянка глава округа держит под личным контролем. Работы по восстановлению мостика в овраге между улицами Российская и Дмитровская и по улице Красноармейской к стационару планируем завершить в ноябре, — сообщили в пресс-службе администрации Рузы.

Но по словам местных жителей, вот уже пару месяцев тропинки и переправы не чинят. Хотя фронт работ объемный.

В ведомстве отметили, что до конца года не будут восстанавливать переход у Устиновского пруда. А вот укреплению склонов насыпной дороги, ведущей от хлебозавода, через которую и произошел прорыв воды, завершат до конца ноября 2020 года.

Люди опасаются приближения холодов — тогда придется ходить по обледеневшему дереву. Фото: Андрей Сорокин

— Пострадавшим жителям по улицам Красноармейская и Городянская восстановлены заборы, на огороды завезен плодородный грунт. Восьми наиболее пострадавшим семьям выплачена денежная компенсация в размере 2 миллионов рублей, и 11 частично пострадавшим семьям – по 300 тысяч рублей, — добавили в администрации.

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