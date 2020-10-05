В Москве открылись резервные госпитали для больных коронавирусом

Пока койки в них подготовили примерно для тысячи пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым днём в мире все больше заражённых COVID. Больных прибавляется и в Москве - более 3 тысяч новых случаев за сутки. Поэтому в столице начинают расчехлять законсервированные дополнительные инфекционные койки.

"Весной мы создали резервные коронавирусные госпитали в экспоцентре "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское" и на других городских площадках, - сказал сегодня, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии резервного коронавирусного госпиталя и обсерватора в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". - Это – не какие-то наспех переоборудованные помещения, а полноценные инфекционные больницы с полным набором возможностей для диагностики и лечения, включая палаты интенсивной терапии. Новые госпитали были приписаны к крупным городским больницам, врачи которых имеют большой опыт лечения COVID-19.

Сегодня мы приняли решение открыть два резервных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Это позволит избежать перепрофилирования городских больниц и сохранить максимум коек для оказания плановой и экстренной помощи по нековидным диагнозам.

Вместе с госпиталями в строй вступает обсервационный центр для COVID-положительных граждан, которые по разным причинам не могут лечиться дома".

Первых пациентов коронавирусные комплексы в Сокольниках и Крылатском примут в начале октября.

ЧЕМ ОСНАЩЕНЫ ГОСПИТАЛИ

1. В переделанных под ковидный госпиталь шести павильонах выставочного центра "Сокольники" (5-й Лучевой просек, д.7, стр.1) на площади 26,1 тысячи квадратных метров открылись:

- административный корпус – для социальных служб и медицинского персонала;

- лечебные корпуса А, Б – для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией;

- корпуса В, Г, Д – обсерватор. При необходимости эти корпуса могут снова переоснастить как полноценные лечебные корпуса с кислородом и реанимацией.

В госпитале используют современное медицинское оборудование, включая 5 аппаратов УЗИ, 18 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф системы AIRO – передвижной аппарат, обеспечивающий высокоточную диагностику.

Больничные палаты оборудованы мебелью, кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой. Для пациентов в них есть душевые кабины, санузлы и умывальники. У каждой койки, включая обсерватор, вмонтирован индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Госпиталь в Сокольниках рассчитан на 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии. В первые дни после открытия планируется использовать 342 койки.

Для родственников ежедневно с 8.00 до 21.00 работает колл-центр. Узнать о самочувствии пациентов можно по телефону горячей линии − 8 (495) 870-74-01.

2. В коронавирусном госпитале в ледовом дворце "Крылатское" на площади 23,4 тысячи квадратных метров:

- 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии;

- современное медицинское оборудование, включая 5 рентгеновских аппаратов, 5 аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы;

- оснащённые всем необходимым палаты, так же, как в госпитале в "Сокольниках";

- в первые дни после открытия в Крылатском планируется использовать 356 палатных коек 42 койки интенсивной терапии.

ФИШКА

В ковидном госпитале в "Сокольниках" медперсонал пользуется планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте больного и результатам анализов открывается с помощью считывания QR-кода на браслетах пациентов.

Для самих пациентов закуплены 350 планшетов, на которых они могут смотреть фильмы, слушать музыку. В госпитале работает беспроводной Wi-Fi.