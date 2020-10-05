В Центральном детском магазине на Лубянке выявлены нарушения масочного режима

Посетители на одном из этажей "Детского мира". Фото: Алиса ТИТКО

Проверку перчаточно-масочного режима не прошел Центральный детский магазин на Лубянке. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения и составил протоколы. - Предусмотрены штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, - пояснила Ольга Куликова, замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве.

Приезжаю на Лубянку. Магазин пока не опечатан, продажа игрушек продолжается. На всех входах стоят "люди в черном". Желтым лишь надписи на их куртках - "охрана".

- Стой! Где перчатки, где маска? - кричит охранник на мальчика лет двенадцати.

Мы аж все замерли возле досмотровой рамки. Школьник пошел к столику, где лежали одноразовые перчатки. Надел их. Масок там не было.

- А маска? Не пущу, - настаивал охранник.

Мальчик вышел из магазина и позвонил кому-то: "В общем, меня не пустили. Маски нет. Я тогда потом приду". Возможно, его ждали друзья. Подростки же любят гулять в торговых центрах. Но это было лишь предположение, а реальность - почти опустевший Центральный детский магазин.

- Были у нас сегодня три девушки - проверяющие. Это, конечно, их работа. Но и мы, вроде, делаем все по инструкции: маску проверили, выдали перчатки, если у продавцов своих нет, - говорит один из охранников.

- Быстро пачка с перчатками заканчивается? - спрашиваю.

- Да. Еще маски надевают, а про перчатки уже все забыли. Не носят, как только мы снова открылись.

Охрана проверяет маски у покупателей на входе. Фото: Алиса ТИТКО

У специалистов Роспотребнадзора свои инструкции: надо осмотреть детские магазины. А тут продавцы со спущенными на подбородок масками и перчатки в столе. Так и зафиксировали "выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов". Сказали, что за нарушения предусмотрены штрафные санкции.

- Это уже суд решит: рублем их наказать или закрыть на время (для создания соответствующих условий работы при эпидемии). Наши специалисты зафиксировали отсутствие рециркуляторов (приборов для очистки и обеззараживания воздуха), - прокомментировали "КП" в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

- Какие еще магазины планируете проверить?

- У нас плановые проверки в связи с тем, что повышаться уровень заболеваемости новой коронавируной инфекцией, а также начинается период сезонных респираторных заболеваний. Мы действуем строго по регламентам. Масочно-перчаточный режим пока не отменяли в городе, поэтому его нужно соблюдать всем - и продавцам, и покупателям.

Фото: Алиса ТИТКО

Напомним, что Роспотребнадзор опечатал клуб "1930 Moscow" за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Там социальное дистанцирование не соблюдается. Несмотря на то, что наклейки в клубе присутствуют, организация не следит за соблюдение дистанции между посетителями, - объяснила Алина Колеганова, ведущий специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮАО.

Дезинфекцию помещений, поверхностей и воздуха не проводили в ночном клубе Gipsy на Болотной набережной. Грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток.

Фото: Алиса ТИТКО

За отсутствие санитайзеров при входе, масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников оштрафуют автосалон BMW на улице Зорге. Придется владельцам заплатить до 300 тысяч рублей.

Социальную разметку то ли убрали, то ли сразу не нанесли в отделении "Райффайзенбанка" на Смоленской-Сенной площади. Пришлось закрыть магазины крупных сетей и несколько салонов красоты. Ряд нарушений и в кафе-кондитерской Angel Cakes в Большом Козихинском переулке.

- В кафе-кондитерской выявлены грубейшие нарушения: сотрудников не проверяли на наличие коронавируса, не соблюдали режим мытья посуды. Не было документов о проведении ежемесячной чистки системы вентиляции, - сообщила при проверке Марина Дружинина, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО.

Всего на различные предприятия в Москве было составлено более 15 000 протоколов об административной ответственности.