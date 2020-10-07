В Москве открылся испытательный комплекс для морского флота

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 октября, отмечается День московской промышленности. Его празднуют 700 тысяч работников крупных и средних производственных предприятий столицы.

"Несмотря на ущерб от пандемии московская промышленность продолжает успешно развиваться, - сказал сегодня, 7 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота. - По итогам января-августа 2020 года индекс роста в обрабатывающих производствах составил 4,8 процента".

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Универсальный испытательный комплекс открылся на площадке корпорации "ВНИИЭМ" на Вольной улице в Москве.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Новый комплекс будут использовать для испытаний электроприводов, электронасосов высокой и средней производительности и генераторов, работающих на судах морского флота России.

В комплекс входит более 600 типов и видов деталей и приборов трубопроводного, измерительного, запорного и вычислительного оборудования.

ИСТОРИЯ

С осени 1941 года предприятие, в котором сегодня открылся испытательный комплекс, работало в Москве для нужд фронта как завод № 627 для разработки и выпуска дистанционно-управляемых самоходных мин ("торпед-танкеток") для подрыва вражеских танков или дзотов, а также для участия в уличных боях.

После войны завод стал Всесоюзным научно-исследовательским институтом электромеханики (ВНИИЭМ). Это первое в стране предприятие, на котором были одновременно развёрнуты научные, проектно-конструкторские и производственные подразделения.

В 50-е годы ВНИИЭМ работал на космос. Здесь разрабатывали электротехническую "начинку" для космических ракет-носителей. К примеру, для знаменитой Р-7, которая вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а затем и первый пилотируемый космический корабль "Восток".

Сегодня корпорация производит космические аппараты и комплексы, электрооборудование и системы управления для АЭС, электронасосы, электродвигатели и электроприводы для морcкого флота, оборудование для нефтегазовой промышленности, электротехнические и конструкционные материалы.

На предприятии сейчас трудятся более 2,5 тысяч человек.