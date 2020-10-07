«Чтобы избежать карантина, нужны дисциплина и ответственность каждого»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к жителям области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области начинает увеличиваться. Об этом в обращении к жителям Подмосковья сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Он призвал граждан проявлять сознательность, чтобы обезопасить от ковида себя, своих близких и окружающих.

- Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого, - отметил Андрей Воробьёв. - И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное - мы сохраним жизни.

В своем выступлении губернатор выделил три самых важных фактора.

- Первое: нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска - тех, кто старше 65 лет, - и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости. Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела. Особенно это касается пожилых: мы видим, что именно эта группа чаще переживает заболевание тяжело, и, к сожалению, здесь самая высокая смертность. Молодые люди, скажите своим старшим: пусть будут осторожнее.

Андрей Воробьёв в очередной раз призвал жителей Подмосковья соблюдать масочный режим.

- Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном месте, в транспорте или торговом центре. Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт.

Ещё один фактор роста числа заболевших - самолечение. Оказывается, многие из попадающих на госпитализацию при появлении симптомов вовсе не спешат к врачам, а начинают лечиться либо «народными средствами», либо совсем неактуальными в их состоянии препаратами.

- Если почувствовали симптомы - обращайтесь к врачу! - сказал Андрей Воробьёв. - Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше. Раньше обратитесь - с большей вероятностью переболеете в легкой форме.

Губернатор привел не самую радужную статистику. Если в обычное время в Московской области около 6 тысяч вызовов скорой помощи в сутки, то сейчас уже 10 тысяч. При том, что весной, на пике пандемии, было 12 тысяч. Есть о чем задуматься.

- Мы будем вас своевременно информировать, - пообещал Андрей Воробьёв. - Но еще раз подчеркну: важно все-таки сделать всё, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доход в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность.