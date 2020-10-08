Реконструкция набережных Москвы-реки: Амфитеатр - напротив "Сити", сквер под мостом - около Западного порта

Набережная в районе жилого комплекса "Западный порт", между Шелепихинским и Белорусским мостами

Берега Москвы-реки превращаются в красивые и удобные маршруты для прогулок. В ближайшие годы полностью перестроят набережную в Строгино от МКАДа до Строгинского шоссе.

Комфортнее станет у воды и в остальных местах. Проект одного из участков пешеходной набережной на западе столицы утвердил мэр Сергей Собянин. В Москомархитектуре рассказали, что появится в скором времени у реки в этом и других районах.

НА ВЕЛИКЕ И БЕГОМ

Где: набережная на правом берегу Москвы-реки от Большой Филёвской улицы до Шелепихинского моста, рядом с жилым комплексом "Западный порт".

Что будет: на площади 2,76 гектара под Шелепихинским мостом и по обе стороны от него устроят озелененное пешеходное пространство длиной порядка 240 метров. Около воды проложат широкий тротуар для прогулок, а также беговую и велосипедную дорожки длиной 200 и 230 метров соответственно.

Чуть выше на склоне появится зона отдыха с парковыми фонарями, скамейками, деревьями и кустарниками. Берега укрепят и поставят подпорную стенку. Через Большую Филёвскую улицу перекинут два наземных пешеходных перехода.

Этот отрезок вдоль реки на будущей единой прогулочной набережной соединится с соседним, на котором появится необычная переправа (см. фото с подписями).

Набережную под Шелепихинским мостом благоустроят

САД РАСЦВЕТЁТ У ВОДЫ

Где: набережная в районе жилого комплекса "Западный порт", между Шелепихинским и Белорусским мостами.

Что будет: природный парк со спуском к воде. В нем появятся городской причал и ведущая к нему парадная лестница, павильоны с кафе и пунктами проката, озелененные площадки для спокойного отдыха у реки, деревянные настилы, пешеходная, беговая и велосипедная дорожки. В парке обновят речные растения у кромки воды.

МОСТ В ДВА ЭТАЖА

Где: участок набережной от театра "Мастерская Петра Фоменко" до жилого комплекса "Западный порт".

Что будет: у воды построят амфитеатр на 200 человек. Отсюда можно будет любоваться красивым видом на небоскребы "Сити" на другом берегу, а также проводить концерты, спектакли и фотосессии. Рядом через Москву-реку перекинут необычный пешеходный мост с велосипедными дорожками. Конструкцию, скорее всего, сделают вантовой. То есть дорожное полотно подвесят над водой не только на бетонных опорах, но еще и на прочных металлических тросах (см. фото). Из-за перепада высоты берега мост сделают двухэтажным. На верхнем уровне откроют смотровую площадку. Сюда пешеходы смогут добраться на лифте или по лестнице. Новая переправа соединит Дорогомиловскую и Шелепихинскую набережные.

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1. Театр "Мастерская Петра Фоменко".

2. Пешеходная, беговая и велосипедная дорожки.

3. Многоуровневый амфитеатр с деревянными навесами от солнца, зеленью, сиденьями и фонарями.

4. Дорогомиловский мост.

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1. Филевская линия метро.

2. Новый двухуровневый пешеходный мост с вантовыми конструкциями.

3. Смотровая площадка. Сюда можно подняться на лифте и по лестнице.

4. На газоне - шезлонги для загара.

5. На набережной - пешеходная, беговая и велосипедная дорожки.

ШАГАЕМ ОТ СИМОНОВСКОЙ ДО ШАГАЛА

Где: от Крутицкой набережной до Даниловского моста, вдоль набережных Марка Шагала в районе ЗИЛа и Симоновской.

Что будет: единый прогулочный маршрут с велосипедными и беговыми дорожками длиной около четырех километров. Здесь появятся новые тротуары, газоны, цветники, деревья. В нескольких местах откроют удобные спуски к воде. Один из них на участке Симоновской набережной восстановят во время реконструкции подпорной стенки при укреплении берега.

На маршруте обустроят наземные пешеходные переходы. По всей длине набережных Марка Шагала и Симоновской планируют поставить автобусные остановки и заездные карманы.