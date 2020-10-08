В Москве задержали воров, ограбивших коттедж бизнесмена на 6 миллионов рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские установили и задержали двоих жителей Молдовы, подозреваемых в ограблении коттеджа бизнесмена на Рублевке. Ранее KP.ru сообщали об ограблении дома директора крупной инвестиционной компании. 6 сентября неизвестные вломились в особняк бизнесмена, расположенном в одном их коттеджных поселков на Рублевке. Воры избили и связали 48-летнего Сергея В.* и похитили из сейфа 80 тысяч евро и коллекционные монеты на 6 миллионов рублей. Правоохранители разыскивали банду налетчиков, и, спустя чуть больше месяца, смогли задержать двоих подозреваемых в причастности к ограблению.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин, уроженцев Молдовы 32 и 34 лет, подозреваемых в причастности к разбойному нападению на дом 48-летнего бизнесмена Сергея В.* С задержанными работают следователи», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники работают с задержанными и выясняют все обстоятельства и детали ограбления. Оперативникам предстоит установить и задержать еще двоих налетчиков, которые ночью 6 сентября ограбили дом бизнесмена на Рублевке. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - "Разбой в особо крупном размере".