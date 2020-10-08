В Москве коммунальные службы частично перевели на удаленку

В мэрии заверили, что качество услуг не ухудшится Фото: Shutterstock

Коронавирус бушует по всему миру. В Москве, как и в других столицах, каждый день все больше заражённых. Цифра перевалила за 3 тысячи больных в сутки. По решению мэра Сергея Собянина не менее трети сотрудников городских компаний должны перейти на удаленку. Это коснулось и столичного правительства. Одними из первых вновь начали работать из дома 30 процентов чиновников. Коммунальные службы тоже соблюдают ковидные правила.

«На удаленную работу частично переведены управленческий и вспомогательный персонал предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства», - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на своих местах остаются все специалисты, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города.

«Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы, - отметил Петр Бирюков. - Но в Комплексе есть подразделения, специалисты которых обязаны круглосуточно находиться на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме. Качество предоставляемых горожанам услуг остается на самом высоком уровне».

Напомним, многие коммунальные услуги москвичи могут оформить удалённо, через портал мэра. Например, заплатить за квартиру, передать показания водосчетчиков, заполнить заявку на вызов мастера на дом. Сообщения о неполадках в квартире или на общедомовых коммуникациях в многоэтажке принимает также Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).