Блюда высокой кухни по приятным ценам: до конца ресторанного фестиваля в Москве осталось два дня

В Москве проходит юбилейный «Российский ресторанный фестиваль». Уже пятый год заведения готовят для гостей дегустационные сеты по специальным ценам, а посетители изучают блюда и вносят в свой список любимых мест новые названия. В этом году среди участников более 100 ресторанов со всей столицы.

Важное нововведение сезона 2020 — доставка на дом сетов из заведений-участников. Теперь не обязательно идти в любимый или новый ресторан, где вы хотели побывать. Заказать блюдо из заведений можно в Яндекс.Еде за пару касаний экрана смартфона.

Сет от BLANC

— В этом году мы предлагаем три вида сетов за 790, 990 и 1490 рублей. В каждом из них 3-5 популярных или новых блюд. Это удобно для гостей: во-первых, есть возможность попробовать сразу несколько блюд по специальной цене. Во-вторых, некоторые из них были придуманы специально для фестиваля, в обычном меню они не появятся. И, в-третьих, каждый сет – это логическая композиция, придуманная шефом, который как никто другой понимает в перемене блюд, — рассказывает создатель фестиваля Александр Сысоев.

Сет от COMMUNITY

По словам основателя проекта, многие рестораны в сетах отдали предпочтение локальным продуктам и блюдам по традиционным рецептам. Учитывая, что пришлось пережить ресторанам в этом году, для них фестиваль — настоящий праздник, а для посетителей — возможность помочь любимым местам и новым заведениям. Торопитесь: попробовать сеты можно до 10 октября включительно.

Познакомиться со списком ресторанов-участников в Москве можно на сайте www.foodfestival.ru, а заказать блюда через Яндекс.Еда, Яндекс Go или на сайте eda.yandex.ru.

Сет от CUTFISH BISTRO

НА ЗАМЕТКУ

Что попробовать на «Российском ресторанном фестивале»

«Крендель»

790 рублей

1. Профитроль с шариком из сыра, кедровых орешков и анчоусов. Воздушное тесто, как для эклеров, с паштетом из деликатесных ингредиентов и соуса айоли.

2. Салат с авокадо, розовыми томатами и попкорном. НЕобычное сочетание воздушной кукурузы и томатов одного из самых сочных сортов. Подается в листьях салата Айсберг.

3. Трдельник с салатом «Цезарь». Традиционная чешская выпечка в современном прочтении.

«Гретель»

990 рублей

1. Гребешок и томленая свекла в соусе понзу с малиной. Изысканное сочетание приморского гребешка, свеклы и пикантной кислинки малины с японским соусом.

2. Морской окунь с ореховым пастернаком. Запеченный окунь подается с кремом из моллюсков и груши.

3. Говяжьи щечки с пюре из батата и пряной сливой. Нежное мясо, томленое в темном пиве. Фруктовая кислинка и специи подчеркивают насыщенный вкус.

«Каменный краб»

1490 рублей

1. Салат с крабом и апельсином. Удивительное сочетание знакомых всем ингредиентов.

2. Кальмар по-галисийски. Рагу из обжаренного картофеля, овощей и кальмара с добавлением соуса на основе трав.

3. Открытые равиоли с говяжьими хвостами. Сочетание итальянской и британской кухни: нежное тесто равиоли, фаршированное деликатесными телячьими хвостами.