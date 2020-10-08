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Общество

Блюда высокой кухни по приятным ценам: до конца ресторанного фестиваля в Москве осталось два дня

Этой осенью попробовать изысканные блюда можно в рамках российского ресторанного фестиваля, который проходит при поддержке сервиса Яндекс.Еда. Сервис стремится поддержать развитие гастрономической культуры в стране и разделяет ценности фестиваля
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В Москве проходит юбилейный «Российский ресторанный фестиваль». Уже пятый год заведения готовят для гостей дегустационные сеты по специальным ценам, а посетители изучают блюда и вносят в свой список любимых мест новые названия. В этом году среди участников более 100 ресторанов со всей столицы.

Важное нововведение сезона 2020 — доставка на дом сетов из заведений-участников. Теперь не обязательно идти в любимый или новый ресторан, где вы хотели побывать. Заказать блюдо из заведений можно в Яндекс.Еде за пару касаний экрана смартфона.

Сет от BLANC

Сет от BLANC

— В этом году мы предлагаем три вида сетов за 790, 990 и 1490 рублей. В каждом из них 3-5 популярных или новых блюд. Это удобно для гостей: во-первых, есть возможность попробовать сразу несколько блюд по специальной цене. Во-вторых, некоторые из них были придуманы специально для фестиваля, в обычном меню они не появятся. И, в-третьих, каждый сет – это логическая композиция, придуманная шефом, который как никто другой понимает в перемене блюд, — рассказывает создатель фестиваля Александр Сысоев.

Сет от COMMUNITY

Сет от COMMUNITY

По словам основателя проекта, многие рестораны в сетах отдали предпочтение локальным продуктам и блюдам по традиционным рецептам. Учитывая, что пришлось пережить ресторанам в этом году, для них фестиваль — настоящий праздник, а для посетителей — возможность помочь любимым местам и новым заведениям. Торопитесь: попробовать сеты можно до 10 октября включительно.

Познакомиться со списком ресторанов-участников в Москве можно на сайте www.foodfestival.ru, а заказать блюда через Яндекс.Еда, Яндекс Go или на сайте eda.yandex.ru.

Сет от CUTFISH BISTRO

Сет от CUTFISH BISTRO

НА ЗАМЕТКУ

Что попробовать на «Российском ресторанном фестивале»

«Крендель»

790 рублей

1. Профитроль с шариком из сыра, кедровых орешков и анчоусов. Воздушное тесто, как для эклеров, с паштетом из деликатесных ингредиентов и соуса айоли.

2. Салат с авокадо, розовыми томатами и попкорном. НЕобычное сочетание воздушной кукурузы и томатов одного из самых сочных сортов. Подается в листьях салата Айсберг.

3. Трдельник с салатом «Цезарь». Традиционная чешская выпечка в современном прочтении.

«Гретель»

990 рублей

1. Гребешок и томленая свекла в соусе понзу с малиной. Изысканное сочетание приморского гребешка, свеклы и пикантной кислинки малины с японским соусом.

2. Морской окунь с ореховым пастернаком. Запеченный окунь подается с кремом из моллюсков и груши.

3. Говяжьи щечки с пюре из батата и пряной сливой. Нежное мясо, томленое в темном пиве. Фруктовая кислинка и специи подчеркивают насыщенный вкус.

«Каменный краб»

1490 рублей

1. Салат с крабом и апельсином. Удивительное сочетание знакомых всем ингредиентов.

2. Кальмар по-галисийски. Рагу из обжаренного картофеля, овощей и кальмара с добавлением соуса на основе трав.

3. Открытые равиоли с говяжьими хвостами. Сочетание итальянской и британской кухни: нежное тесто равиоли, фаршированное деликатесными телячьими хвостами.

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