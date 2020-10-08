Эффект от реализации экологических проектов МНПЗ оценили в Мосгордуме

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев приехал на Московский НПЗ, где изучил достижения программы развития предприятия. Депутат посетил производственную площадку завода и высоко оценил природоохранные проекты, благодаря которым предприятие более чем в четыре раза снизило воздействие на окружающую среду.

Во время визита председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы осмотрел высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+».

«Новый объект заменил пять установок предыдущего поколения», - отметил Александр Соловьев.

Компактный энергоэффективный комплекс был запущен в работу в июле. Он обеспечит рост производства топлива и дополнительную стабильность в поставках топлива на АЗС и в аэропорты столичного региона. При этом воздействие предприятия на окружающую среду сократится.

Также Александр Соловьев ознакомился с работой биологических очистных сооружений «Биосфера». Благодаря проекту предприятие в три раза снизило потребление воды и нагрузку на городские очистные сооружения.

Специалисты Московского НПЗ продемонстрировали первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха, внедрение которой продолжается с 2015 года в сотрудничестве с городской службой экологического мониторинга. Датчики, расположенные на технологических установках, в онлайн-режиме передают контролируемые параметры в надзорные органы.

«Можно только приветствовать вдумчивую и ответственную политику предприятия по отношению к вопросам экологии, – отметил председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы. - На Московском НПЗ внедряют природоохранные проекты и развивают собственные системы контроля для того, чтобы город видел реальную картину их работы. Важно, что эти практики представлены как общедоступные. Их тиражируют, а с достигнутыми эффектами можно ознакомиться благодаря информационной открытости».

Модернизация Московского НПЗ проходит под пристальным вниманием общественности. На предприятии действует программа визитов для жителей и экспертного сообщества. Данные о качестве воздуха круглосуточно доступны на специальном уличном экране – Экоинформере, который был установлен в 2015 году по просьбе жителей Капотни.

«В ходе комплексной программы развития Московский НПЗ последовательно реализует важные с точки зрения защиты окружающей среды проекты, каждый из них имеет непосредственный экологический эффект. Меньше чем за 10 лет воздействие на окружающую среду снижено на 75%. Это значительный вклад в улучшение качества воздуха, снижение потребление воды и электроэнергии и ресурсов», – подчеркнул руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.