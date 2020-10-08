До конца 2020 года по Москве поедут ещё 100 электробусов

Всего за два года Москва прошла путь от экспериментов до крупнейшего парка пассажирских электробусов в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

От метро "Озёрная" до метро "Октябрьская" на маршруте м4 теперь можно прокатиться на электробусе. Москвичи постепенно пересаживаются на комфортный современный общественный транспорт.

"Всего за два года Москва прошла путь от экспериментов до крупнейшего парка пассажирских электробусов в мире, - сказал сегодня, 8 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии выхода на линию 500-го электробуса, поступившего в парк Мосгортранса. - Закупки продолжаются, и к 2024 году электробусы составят практически треть парка наземного общественного транспорта Москвы. Кроме того, уже в следующем году город получит собственное производство электробусов марки КАМАЗ на заводе СВАРЗ в Сокольниках".

ГДЕ ЕЗДЯТ ЭЛЕКТРОБУСЫ

Всего в столице работает 36 электробусных маршрутов - на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре (список и схема - на сайте "Мосгортранса").

За два года они перевезли более 55 миллионов пассажиров и прошли более 22 миллионов километров по дорогам Москвы.

Электробусы полностью заменили троллейбусы. Для горожан и туристов навсегда оставили один ретро-маршрут троллейбуса - между Комсомольской площадью и Новорязанской улицей.

ТТХ

В московском электробусе:

- 85 пассажиров, от 30 мест - для сидения, в том числе есть места для слабовидящего пассажира с собакой-поводырем;

- полностью низкий пол с пандусом и накопительной площадкой;

- в салоне - климат-контроль, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, медиаэкраны;

- запаса энергии хватает на 40 - 50 километров. Его пополняют за 6 - 10 минут с помощью любой из 100 ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В электробусах новой модели 2020 года:

- раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров;

- модернизированные тепловые завесы дверей и боковых стекол;

- более износостойкое напольное покрытие, рисунок имитирует паркетную доску;

- в центре салона - мягкие панели, на которые пассажиры могут облокотиться, когда едут стоя;

- на входах - система автоматизированного подсчёта пассажиров;

- камеры кругового обзора;

- динамики для информирования слабовидящих пассажиров о направлении движения;

- мультимедийная система управления электробусом. Водитель может контролировать работу машины прямо с планшета на приборной панели. В дальнейшем это позволит запустить беспилотный режим управления.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Экологичный электробус:

- сокращает эксплуатационные расходы;

- упрощает техническое обслуживание машины (срок службы – 15 лет на условиях сервисного контракта);

- снижает вредные выбросы;

- уменьшает шум и вибрацию в салоне на 30% по сравнению с автобусами.

По сервисным контрактам российские производители полностью отвечают за работу электробусов и зарядных станций в режиме 24/7 в течение 15 лет.

ПЛАНЫ

В дальнейшем столичные власти планируют отказаться от закупок дизельных автобусов, кроме мобилизационного транспорта, и закупать только экологически чистые электрические машины - электробусы и трамваи.

В 2021 году в Москве появятся ещё 400 - 450 электробусов. При этом уже в первом полугодии 2021-го с конвейера должен сойти первый электробус московской сборки. Кроме того, зимой производители планируют представить опытный образец электробуса-"гармошки" вместимостью не менее 135 пассажиров и с 38 местами для сидения.

К концу 2023 года парк чудо-техники вырастет до 2 300 штук. Это почти треть всего наземного транспорта столицы.

С учетом трамваев на электрическую тягу перейдёт около 40% наземки Москвы. А к 2030 году - все машины "Мосгортранса" должны стать "зелёными", то есть абсолютно экологически чистыми.