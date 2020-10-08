Врач анестезиолог-реаниматолог Коммунарки: число пациентов растет с каждым днем

Автомобили "скорой" у ГКБ№40 в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач анестезиолог – реаниматолог Городской клинической больницы № 40, известной в народе как Коммунарка, Егор Ларин рассказал «КП», как обстоят сейчас дела на передовой борьбы с COVID-19 и какие есть пути развития ситуации.

Главным отличием этого периода роста заболеваемости врач называет то, что сейчас госпитализируются пациенты в более тяжелом состоянии, чем это было весной. Среди них есть абсолютно разные люди.

- Число пациентов растет с каждым днем, а ряд больниц, которые раньше были переоборудованы под ковид-госпитали, перешли на обычный режим работы. Значит, возрастает нагрузка на отдельные стационары, на медперсонал, на врачей и медсестер, - отмечает врач анестезиолог – реаниматолог Егор Ларин.

По числу случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией мы уже перешагнули весенние майские показатели. Что в этой ситуации спасает? Пока, как отмечает врач, спасает то, что у медперсонала стало намного больше опыта как бороться с ковидом.

- Мы быстрее и лучше сортируем пациентов, схема хорошо отработана. Мы понимаем, как нужно лечить пациентов, но человеческий ресурс не безграничен и в сутках всего лишь 24 часа, - говорит врач анестезиолог – реаниматолог Егор Ларин. - Сложности, конечно, остаются. И они в основном заключаются в нагрузке на врачей и медперсонал. В том, чтобы хватало времени уделить каждому пациенту достаточно внимания. Крайне важна и загруженность санитаров и медсестер, ведь они гораздо больше времени с пациентами проводят, чем врачи. Поэтому если получится снизить, «размазать» поток пациентов во времени, то это бы во многом нам помогло.

Особенность течения новой коронавирусной инфекции состоит в том, что болезнь протекает достаточно долго. Пациентам с тяжелым течением ковида много времени приходится быть на искусственной вентиляции легких, да и процесс восстановления занимает немало времени.

- Честно, я очень надеялся, что такого роста заболеваемости не будет, - говорит Егор Ларин. – Не могу сказать, что это стало неожиданностью, но мы, как всегда, надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Хоть нынешняя ситуация и не сюрприз для нас, но она крайне неприятная. Мы все равно надеялись, что уже проскочили пик заболеваемости, что все самое сложное закончилось. А тут – стало поступать еще больше больных, чем весной. Поэтому сложная ситуация, конечно.

Еще одна трудность для медиков состоит и в том, что им вновь приходится ограничить общение с семьями.

- Мы перестраховываемся, вывозим свои семьи из города, если есть такая возможность. Какие у нас самих есть фирменные способы восстановления? Главный способ – это сон, - рассказывает Егор Ларин. – У меня так сложилось, что дети рядом, поэтому выхожу с ними на прогулки на даче. А так мне спорта не хватает, мой спорт – это плавание и сейчас без него приходится обходиться. Нет времени просто. Сейчас мы, что называется, в ожидании. Понятно, что раз идет рост заболеваемости, значит, будут разворачиваться дополнительные госпитали, а значит, будет и дополнительная работа. Поэтому мы в режиме «боевой готовности». Могут и ночью позвонить, и придется выходить на работу. Поэтому телефон всегда включен и лежит под подушкой.

Для предотвращения роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией срабатывают самые простые меры, считает врач. Ношение масок, ограничение присутствия в общественных местах и транспорте, использование антисептиков и правильное мытье рук, - это все те меры, которые позволят предотвратить ситуацию одновременного массового заболевания людей коронавирусом.

- Да, люди подустали, да, не хотят верить в то, что коронавирус реален, но без соблюдения основных правил предосторожности во время пандемии нам не обойтись, - говорит врач анестезиолог – реаниматолог Егор Ларин.