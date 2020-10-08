«Очень надеюсь, что это не будет второй волной»: Денис Проценко о росте заболевших коронавирусом

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Фото Сергей Ведяшкин АГН Москва

С началом осени число заболевших коронавирусом стало резко расти. Эксперты уже назвали сложившуюся ситуацию второй волной вируса. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос ответил профессор Денис Проценко, главный врач той самой первой специализированной больницы по лечению коронавируса в Коммунарке. Вот что он рассказал в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость».

- Нет, я бы не назвал ситуацию этими штампами о второй волне. Начался сезон, типичный сезон для простуд, в этом году, может быть, чуть раньше просто начался, но это же каждую осень у нас бывает — простуды и так далее. Другое дело, что в этом году к этому сезону одним из значимых, сложных возбудителей добавился коронавирус. Поэтому я бы сейчас не спешил так вот ставить штампы: вторая волна и так далее.

Сезонный прирост есть? — да, безусловно, есть. Удельный вес пациентов с верифицированной инфекцией, вызванной коронавирусом, есть? — да, есть. Но вот говорить, что это вторая волна, я бы пока не спешил. Может быть, мы до нее доживем, а может быть и нет, потому что есть процент переболевших, потому что есть процент принявших участие в вакцинации, есть процент перенесших бессимптомно с иммуноглобулинами (дочка у меня, например, такая). Поэтому очень мы надеемся, что это не будет второй волной.

При этом очень важно подчеркнуть, что для нас стала понятна фокус-группа тяжело болеющих с риском неблагоприятного исхода, — это лица старше 65 лет, это лица с тяжелой сопутствующей патологией, которые очень тяжело переносят, - отметил Денис Проценко.

Напомним, сейчас в ГКБ №40 в Коммунарке среди пациентов на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких Ред.) более 80 процентов старше 65 лет. Но что же делать, чтобы остановить распространение вируса?

- Мне кажется, те мероприятия, в которых мы призываем к ограничению общения именно с этой когортой, хотя это, конечно, психологически не очень просто, непросто отказаться от общения с родителями и оставить какие-то только варианты электронно-виртуальные, но тем не менее, мне кажется, это один из инструментов, чтобы их защитить, - отметил Денис Проценко.