“Коронавирусом переболел и сделал прививку только от сезонного гриппа»: Денис Проценко развеял миф о своей вакцинации от Covid-19

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

График заболеваний коронавирусом пополз вверх с началом осени. Но далеко не все согласны, что началась вторая волна Covid-19. Не спешит с выводами и Денис Проценко, главный врач первой в России специализированной клиники по лечению коронавируса в Коммунарке. В интервью Тине Канделаки он развеял миф о том, что сделал прививку от коронавируса. Слухи появились в социальных сетях накануне.

- Было много сомнений, фейков по поводу, болел я или не болел коронавирусом. Отвечаю: да болел. Но опять же, если вот эту вот историю с социальными сетями брать… Я сторонник вакцинации, позавчера я привился от гриппа, и, конечно, имея то количество читателей, которое у меня сейчас в тех же социальных сетях образовалось, я не мог не воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз продемонстрировать важность вакцинации от гриппа. Подчеркиваю, от гриппа, я вакцинировался от гриппа, - рассказал Денис Проценко.

Денис Проценко подчеркнул, что не делал вакцинацию от коронавируса. При этом он вовсе не противник новой вакцины.

- Я переболел в апреле, поэтому и не могу вакцинироваться, - отметил Денис Проценко.

Тем временем корреспондент «КП» участвует в испытаниях вакцины от коронавируса. Сразу после прививки Андрей Абрамов ощутил симптомы гриппа, но уже на утро лихорадка и температура пропали.