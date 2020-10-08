“В Москве больше болеют коронавирусом из-за скученности населения»: Денис Проценко о росте числа заболевших Covid-19

Карета "скорой" у больницы №40 в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день оперштаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса выдает свежие данные о числе заболевших. И в последнее время цифры не радуют: заразившихся все больше. Денис Проценко, главный врач ГКБ 40 в Коммунарке, которая специализируется на лечение Covid – 19, признался, что за цифрами следит в ежедневном режиме. Но почему в Москве болеют чаще? На этот вопрос он ответил в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость».

- В Москве болеют больше, потому что тут скученность больше, и те меры, которые сейчас штаб принимает, они ведь на это и направлены, чтобы минимизировать эту скученность людей, чтобы вывести из-под удара, я опять буду говорить про наших родителей, - отметил Денис Проценко.

Напомним ,сейчас в столице более 80% пациентов с коронавирусом, среди тех кто находится под аппаратами ИВЛ, — это люди старше 65 лет.

- Это наше старшее поколение. Потому что мы очень долго шли к тому, чтобы длительность жизни в Москве росла. Сейчас около 250 человек COVID-позитивных в Москве на искусственной вентиляции легких, - отметил Денис Проценко.

Напомним, москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без лишней необходимости. Кроме того, в столице продолжает действовать перчаточно-масочный режим

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