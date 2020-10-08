Денис Проценко: Профилактического препарата от коронавируса пока нет

Кареты "скорой" у больницы в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус этой осенью снова заставил поволноваться эпидемиологов. С каждым днем число заболевших растет. И традиционный лидер в России — Москва. Денис Проценко, главный врач той самой первой в стране больницы по лечению Covid-19, ГКБ Москвы №40, уверен: причина лишь в большом населении мегаполиса.

От болезни спасет вакцинация, а вот для профилактики пока никакого лекарства не придумали. Об этом Денис Николаевич рассказал в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость».

- «Арепливир» — первый российский препарат от коронавируса, мы не изучали. Действующее вещество у него примерно идентичное, как и у всех - фавипиравир, его мы изучали, да. Лекарственной профилактики нет, фавипиравир — это лечение, а не профилактика. Еще раз говорю, нет сейчас профилактического препарата, который вы будете пить в период эпидемии, в период сезона, который наступил. - отметил Денис Проценко.

При этом, по словам Дениса Николаевича, у коронавируса есть необычный побочный эффект - это депрессии.

- Даже есть уже исследования, они публикуются, что COVID, конечно, вызывает депрессию, плюс те лекарственные препараты, которые мы использовали вначале, тоже как бы качество жизни не улучшали, - отметил Денис Проценко.