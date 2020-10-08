Денис Проценко: Не надо розовые и в цвет платья, я верю только в медицинские маски»

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Носить или не носить маски: вот в чем вопрос. С ростом числа заболевших коронавирусом этой осенью в Москве начались рейды против нарушителей перчаточно-масочного режима. Людей штрафуют в кинотеатрах и торговых центрах. Но есть ли реальный эффект от простой маски. На этот вопрос в интервью Тине Канделаки ответил главный эксперты Москвы по Covid-19, Денис Проценко, главврач ГКБ №40 в Коммунарке.

- Работают маски медицинские, поэтому, вы видели, я пришел не в какой-то модной маске, хотя, наверное, можно было что-то там подобрать розовое под ваше платье, а я пришел в медицинской маске. Почему? Потому что, да, я верю, что это работает, работает, если мы все носим. Идея в чем? Идея в том, что я же не знаю, что вы привиты, а вы не знаете, что я переболел, к примеру, а мы оба без маски. А может быть, мы сейчас на этапе карантина... То есть эта защита друг от друга позволяет минимизировать. Социальная дистанция плюс все в масках, - отметил Денис Проценко.

А вот перчатки носить не обязательно, но только тем, кто знает, что такое правильная гигиена рук.

- Руки мыть тоже работает. Но вот я, например, не в перчатках, потому что я как врач, который понимает, что такое гигиена рук в плане внутрибольничного инфицирования, у меня в руке всегда санитайзер. Поэтому я бы, наверное, такой рекомендации рутинно сейчас не стал давать. Маска, социальная дистанция 1,5 метра — это работает. Смотрите, давайте, если мы там вернемся на 5 лет назад, чаще всего этим вспышкам всегда подвержены наши восточные, юго-восточные страны. Но давайте не будем же считать их дураками, но если вы смотрите новости из Японии, из других стран, мы видим, что они в метро в сезон, не в сезон, все в масках, не обращали внимания?

Денис Проценко признался, что переболел коронавирусом в апреле, именно поэтому этой осенью он сделал только прививку от сезонного гриппа. А саму вспышку заболеваемости он не спешит называть второй волной коронавируса.