Денис Проценко: Коронавирус обязательно закончится, и спасет нас массовый иммунитет

Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

О том стоит ли делать прививку от коронавируса и чего ждать от нового сезонного роста заболеваемости лучше других знает Денис Проценко, главный врач ГКБ №40 в Коммунарке. Именно он возглавил первую в стране клинику по лечению коронавируса и вот уже полгода борется с Сovid-19. Пандемия охватила все страны мира. Но будет ли конец болезни? На этот вопрос Денис Николаевич ответил на программе «Специальный гость» в интервью Тине Канделаки.

- Я, правда, очень осторожен в плане прогнозов. Почему? Потому что пока никому особенно спрогнозировать сильно ничего не удалось. Но поверьте, коронавирус закончится когда-нибудь обязательно. Он закончится в масштабе эпидемии, пандемии. Останутся только спорадические вспышки, - отметил Денис Проценко.

Скорее всего, уже очень скоро Covid-19 станет не страшнее обычной простуды.

- Да просто вот еще есть грипп, коронавирус, выпей таблетку, посиди дома. Ну а выход всегда ровно один — это действительно групповой иммунитет. Как мы его доберем достаточно, мы выдохнем на какое-то время.

Напомним, в апреле этого года Денис Проценко сам переболел коронавирусом и сейчас у него есть иммунитет к Covid-19. По его мнению, остановить распространение инфекции помогут простые меры профилактики: гигиена рук и ношение медицинских масок.