Интерьеры «Чайного дома» на Мясницкой взяли под охрану

Эксперты описали все архитектурные и декоративные элементы, формирующие облик исторического здания Фото: Алиса ТИТКО

Трехэтажный особняк на Мясницкой улице привлекает внимание москвичей и туристов. Дом конца XIX века является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. А теперь еще и утвержден предмет охраны знаменитого дома. Для этого эксперты описали все архитектурные и декоративные элементы, формирующие облик исторического здания и его интерьеры.

- Это замечательное здание — важная часть архитектурного облика Мясницкой улицы и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Здание, которое называют «Чайным домом», было построено в 1890–1893 годах для купца Сергея Перлова. Розничная торговля чаем стала семейным делом для нескольких поколений. Перлов основал чайную компанию своего имени. На первом этаже он расположил чайный магазин, на втором и третьем – он жил с семьей и сдавал квартиры.

Через три года Сергей Перлов попросил украсить дом в «китайском стиле», что привлечь внимание прохожих. Во-первых, фасады в духе позднего ренессанса, во-вторых, Китай известен чаем, в-третьих, причиной таких кардинальных перемен стал визит канцлера Китайской империи Ли Хунчжана.

- Он намеревался посетить коронацию Николая II. А предприимчивый Сергей Перлов решил привлечь внимание китайского сановника, чтобы заключить с ним выгодные сделки по поставке чая, - рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

И эффект был - дом на Мясницкой стал самым популярным «чайным» местом в Москве. Чай поставляли в императорский двор, его пили и богатые, и простые москвичи. Слава разошлась молниеносно, чай у московской компании стали заказывать для короля Румынского, князя Черногорского и Великого Герцога Нассауского.

В магазине продавали чай в нарядных жестяных и фарфоровых банках, а почетным клиентам товар преподносили в хрустальных шкатулках. Тем, кому было не по карману, покупали чай на развес в магазине на Мещанской улице.

А на Мясницкую улицу приходили посмотреть ассортимент, а также рассмотреть богатый декор фасада здания. Фронтон дома венчает стилизованная под пагоду трехъярусная башенка, увешанная маленькими колокольчиками. Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонариков, а также надписи: «Чай», «Сахар», «Кофе», «Шоколад», «Какао», «Фрукты». Эти элементы убранства фасада и интерьеры магазина вошли в предмет охраны.

- Эксперты отметили кессонный потолок с позолоченным орнаментом и росписью, фонари, резные деревянные элементы декора: столбы, настенные пилястры и филенки. А еще две китайские полутораметровые вазы и шкафы-витрины, сохранившиеся со времени открытия магазина, - рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

Магазин уже существует больше 100 лет. Дефицитные сорта чая и кофе здесь продавали в царские и советские времена. Сегодня на первом этаже здания по-прежнему расположен чайный магазин.