«Слата» развивает собственные торговые марки. Фото: ООО «Маяк

В современных экономических условиях вопрос экономии семейного бюджета выходит на первый план. Приходя в магазины, люди стараются найти товары по выгодным ценам и зачастую обращают внимание на собственные торговые марки (СТМ) супермаркетов. Так, за 9 месяцев 2020 года в сетях «Слата» и «ХлебСоль» рост продаж продукции под такими марками составил 25%.

- Мы видим, что интерес покупателей к товарам сегментов «эконом» и «средний» растет, - отметила руководитель направления собственных торговых марок сетей «Слата» и «ХлебСоль» Елена Коновалова. - В сентябре доля продаж СТМ в товарообороте «Слаты» составила 7,5%, в магазинах «ХлебСоль» - 15%.

Результаты исследований «Частные торговые марки», проведенные в июне этого года, показали, что 8 из 10 покупателей сетей приобретают товары СТМ. Посетителей магазинов привлекает их хорошее качество при доступных ценах.

Из множества собственных торговых марок в сетях «Слата» и «ХлебСоль» наибольшую известность получили «Простой выбор» и «РОСТ». Среди фаворитов у покупателей торт «Наполеон» от «Простой выбор», мука, сахар, макароны, «Рисовое перечень в глазури» от «РОСТ», традиционная молочная продукция «Сорока Белобока», кондитерские изделия - Sweet ville.

Анализ показал, что процент товаров СТМ в чеках дискаунтеров «ХлебСоль» достигает 54%, в «Слате» - 40%. То есть почти каждый второй покупатель приобретает товары собственных торговых марок.

Сейчас сети оптимизируют портфель СТМ с целью развития среднего сегмента товаров, расширения линейки категории «овощи-фрукты-зелень», внедрения новинок в категориях «соки», «бакалея», «молочный гастроном».

- Чтобы спрос на продукцию собственных торговых марок продолжал расти, важно предложить покупателю качественный и проверенный товар. Поэтому мы активно работаем с поставщиками - контролируем качество производства товаров, проводим лабораторные исследования продукции и дегустации, - рассказала руководитель отдела обеспечения качества ТС «Слата» Анастасия Боталова.

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Как отмечают аналитики NIELSEN, доля продаж частных марок в структуре потребительского рынка Великобритании - 44%, Германии - 40%, Франции - 34%, Италии - 28%, России - в пределах 5%. Между тем если до начала пандемии продажи частных марок в РФ росли в среднем на 5,5% в денежном выражении, то с января по май 2020 года произошел трехкратный скачок до 15,4%.